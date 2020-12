Roma-Cagliari finisce con il punteggio di 3-2 in favore dei giallorossi che battono la squadra di Di Francesco grazie ai gol di Veretout, Dzeko e Mancini. Nel mezzo, il momentaneo pareggio degli ospiti con Joao Pedro e il rigore dello stesso brasiliano nel finale. Unica nota stonata per Fonseca, l'infortunio alla coscia di Mirante.

La Roma chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0

La Roma inizia subito molto bene la partita con le incuriositi di Pedro che da destra riesce ad accentrarsi al meglio per scagliare in porta tiri pericolosi o assist nello spazio per Dzeko. I giallorossi sono però molto bravi soprattutto con Cristante che è l'autentico jolly della squadra di Fonseca, capace di interpretare al meglio sia la fase offensiva che quella difensiva. Ma a fare la differenza, nei primi 45′ dell'Olimpico, sono stati gli esterni: Bruno Peres a sinistra e Karsdorp a destra. Proprio dal piede dell'olandese, è nato l'assist che ha portato al gol di Veretout.

L'ex Feyenoord, lanciato lungo la fascia, vede l'inserimento in verticale del francese che schiaccia a terra la sfera che si insacca alle spalle di Cragno. L'estremo difensore del Cagliari, nel corso dei minuti successivi, ha però salvato più volte il risultato evitando ai sardi di subire un passivo pesante. Stupenda la parata su Kumbulla in occasione di un calcio d'angolo in favore dei giallorossi. Di Francesco, nel corso del primo tempo, ha dovuto sostituire per infortunio Rog. L'uscita del croato ha fatto perdere qualcosa in termini di equilibri alla squadra sarda.

Il secondo tempo dell'Olimpico

Nella ripresa la Roma non sembra essere subito concentratissima e infatti il Cagliari ne approfitta soprattutto sfruttando i tanti disimpegni sbagliati della difesa giallorossa. In uno di questi, arriva infatti il pareggio di Joao Pedro che si infila tra due difensori della Roma, servito da Marin e mette in rete la palla del momentaneo 1-1. Ma la squadra di Fonseca riesce a reagire nonostante un errore sotto porta di Pedro. E allora ecco che su un lancio di Veretout da centrocampo, è Karsdorp a destra a raccogliere la palla del francese e mettere in mezzo un assist al bacio per Dzeko che ribadisce la palla in rete.

Il Cagliari è alle corde e accusa il colpo. E allora ecco che la Roma segna addirittura il terzo gol con Gianluca Mancini che sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sfrutta un assist di testa di Smalling e sempre di testa ribadisce in rete la palla servitagli dal difensore inglese. Nel finale succede poco o niente se non un tiro finito alto di Borja Mayoral. Ma quando tutto sembrava filare per il meglio, Joao Pedro realizza il rigore del 3-2 he però non serve per recuperare la partita. Il giallorossi vincono 3-2 e convincono soprattutto per l'atteggiamento giusto avuto in partita.