Roma-Brighton, dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni della partita di Europa League La Roma ospita il Brighton per la partita d'andata degli ottavi di finale di Europa League: le squadre di De Rossi e De Zerbi si affrontano all'Olimpico alle ore 18:45. Il match si potrà seguire in diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

Roma-Brighton è una delle sfide più affascinanti degli ottavi di Europa League. Un incrocio bello e complicato per le squadre di Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi, che avrebbero preferito evitarsi a vicenda a questo punto del torneo: il primo incontro si gioca allo stadio Olimpico di Roma, con fischio d'inizio alle ore 18:45 e diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

La squadra giallorossa è arrivata agli ottavi di finale di Europa League dopo aver eliminato il Feyenoord negli spareggi mentre il Brighton si era già guadagnato l'accesso chiudendo in testa il Girone B davanti a Marsiglia, Ajax ed AEK Atene. Due percorsi diversi per due squadre che arrivano a questo confronto in maniera differente.

La Roma sta facendo benissimo dopo l'arrivo di De Rossi in panchina e viene dal 4-1 rifilato al Monza, mentre le Seagulls stanno vivendo un momento non semplice e a testimoniarlo c'è la sconfitta per 3-0 col Fulham nell'ultimo turno.

Questa sarà la prima sfida tra il Brighton e una squadra italiana nelle competizioni europee mentre la Roma non ha vinto nessuna delle ultime 14 trasferte contro squadre inglesi in competizioni europee (5N, 9P): il suo ultimo successo fuori casa contro queste squadre risale all’1-0 contro il Liverpool in Coppa UEFA nel febbraio 2001.

Dove vedere Roma-Brighton in diretta TV su Tv8, Sky e DAZN: il canale in chiaro

La gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Brighton sarà visibile in diretta tv su DAZN. In contemporanea sarà trasmessa anche da Sky, su Sky Sport 251 e Sky Sport Uno (canale 201). Non sarà possibile invece vedere la partita in chiaro senza abbonamento. Dario Massara e Giancarlo Marocchi saranno i telecronisti Sky, mentre su DAZN telecronaca affidata a Stefano Borghi.

Roma-Brighton, dove vederla in streaming

In alternativa si potrà seguire la partita anche in diretta streaming. Gli abbonati DAZN potranno scaricare l'app su smartphone, tablet e pc, oppure potranno accedere al sito web con le proprie credenziali. Chi ha invece un abbonamento a Sky avrà a disposizione l'app SkyGo. Si può comprare anche il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW.

Le probabili formazioni di Roma-Brighton

De Rossi dovrebbe optare per il tridente Dybala, Lukaku ed El Shaarawy, in mezzo al campo Cristante, Paredes e Pellegrini. Linea difensiva con Celik, Mancini, Ndicka e Spinazzola che potrebbe partire titolare con alternativa Angelino davanti a Svilar.

De Zerbi con Wekbeck che è in vantaggio su Ferguson, nella scelta del terminale offensivo e il tandem Buonanotte-Enciso sulla trequarti. Gilmour e Gross in mediana con Lamptey ed Estupinan sulle fasce. In porta c'è Verbuggen

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

BRIGHTON (3-4-2-1): Verbuggen; Igor, Dunk, van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Enciso; Welbeck. Allenatore: De Zerbi.