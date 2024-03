La Roma batte il Monza 4-1 e vede la Champions a un punto: De Rossi ha trasformato i giallorossi Ancora una vittoria per la Roma di Daniele De Rossi, che ha battuto il Monza 4-1 in trasferta: i giallorossi sono sempre più lanciati verso la zona Champions League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

È inarrestabile la Roma di Daniele De Rossi: con la vittoria odierna per 4-1 sul Monza, sono sei le vittorie in campionato dei giallorossi, inframmezzate solo dalla sconfitta con la capolista Inter. In questo lasso di tempo è arrivata anche la qualificazione agli ottavi di Europa League ai danni del Feyenoord. Innegabile il grande lavoro fatto dal sostituto di José Mourinho: la Roma non solo vince, ma si è anche lasciata alle spalle gli atteggiamenti sparagnini e i veleni della precedente gestione. Contro i brianzoli hanno deciso le reti messe a segno da Pellegrini e Lukaku nel primo tempo e da un caldissimo Dybala (nono gol per lui nel 2024) e Paredes su rigore nella ripresa. Di Valentin Carboni nel finale il gol della bandiera per il Monza. Adesso i giallorossi sono a un solo punto dal Bologna quarto in classifica: la Champions è a un passo.

Roma con la difesa a quattro allo U-Power Stadium: N'Dicka al fianco di Mancini, Smalling parte dalla panchina. Centrocampo scolpito coi tre titolarissimi, in attacco torna Lukaku dal 1′ assieme a Dybala ed El Shaarawy. Palladino deve rinunciare allo squalificato Izzo, al suo posto in difesa Caldirola. In mediana c'è Bondo al fianco di Gagliardini, mentre Pessina è sulla trequarti con Colpani e Mota alle spalle di Djuric.

Per Lukaku è il decimo gol in campionato con la Roma

Il match parte in maniera scoppiettante, con occasioni che fioccano da entrambe le parti: Di Gregorio devia in angolo una conclusione di Pellegrini indirizzata all'angolino, poi Djuric prende il palo per i padroni di casa. Un'occasione per Lukaku precede di poco quello che sembrava essere il vantaggio per la Roma, ma il gol di Cristante viene annullato per fuorigioco di Dybala rilevato con l'ausilio del VAR.

A metà primo tempo le squadre perdono un giocatore per parte: gli infortunati Gagliardini e Kristensen sono sostituiti rispettivamente da Carboni e Celik. Poco dopo la mezzora Birindelli va vicino al gol con un diagonale, ma è la Roma a passare in vantaggio con capitan Pellegrini che riesce a trovare lo spazio in mezzo a tre avversari in piena area e batte Di Gregorio col piatto destro nell'angolino. Passano quattro minuti e Lukaku segna il 2-0 su assist di Dybala: decimo gol in campionato per il belga.

La ripresa vede la Roma dilagare nel risultato: al 63′ Dybala realizza una splendida punizione dal limite, poi all'82' Paredes trasforma il rigore concesso da Piccinini per fallo di Bondo su Huijsen. Infine arriva il gol della bandiera per il Monza messa a segno da Valentin Carboni con un gioiello insaccato all'incrocio dei pali da 30 metri.