Tifosi del Brighton rapinati e accoltellati a Roma da un gruppetto di 6 persone: l'aggressione a Monti Due giovani tifosi del Brighton aggrediti a mezzanotte da un gruppetto di persone a Monti. Sono stati accoltellati alle cosce e sono stati derubati di soldi e documenti.

A cura di Enrico Tata

Foto Twitter @OfficialBHAFC

"Aiuto, siamo stati rapinati e aggrediti", hanno gridato due giovani tifosi del Brighton entrando in un ristorante di via Monte Polacco, quartiere Monti a Roma. Pochi minuti prima, in via Cavour, sono stati avvicinati da un gruppetto di persone, sei o sette, che li hanno accoltellati e gli hanno rubato i marsupi con i soldi e i documenti. Per questo sono scappati nel vicino ristorante per chiedere aiuto.

Il dipendente del ristorante ha subito allertato le forze dell'ordine, che hanno inviato una pattuglia del commissariato Viminale sul posto intorno alla mezzanotte di oggi, giovedì 7 marzo.

Le vittime sono un ragazzo di 26 anni e un ragazzo di 27. Il primo è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in codice giallo al Policlinico Umberto I, mentre l'altro è stato trasportato in codice giallo al San Giovanni. Nessuno dei due è in gravi condizioni, ma entrambi hanno ricevuto una coltellata superficiale alla coscia destra.

I responsabili dell'aggressione non sono stati ancora individuati dalle forze dell'ordine.

Oggi è in programma allo stadio Olimpico di Roma, alle 18.45, la partita di andata degli ottavi di finale dell'Europa League tra Roma e Brighton. Stando a quanto si apprende, sono arrivati nella Capitale circa 4mila tifosi inglesi.

Per garantire la sicurezza in città, la questura di Roma schiererà mille agenti e saranno sorvegliati pub e luoghi simbolo del centro storico di Roma. Il traffico subirà alcune variazioni a causa della chiusura di diverse strade nella zona del Foro Italico.

Per il momento non vengono segnalati problemi di ordine pubblico oltre all'aggressione subita questa notte dai due giovani tifosi inglesi arrivati nella Capitale per seguire la loro squadra del cuore.