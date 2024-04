video suggerito

Come funziona la truffa del finto operatore del Comune di Roma che ha rapinato un'anziana in casa Un'anziana è stata rapinata da un finto operatore del Comune di Roma, che le ha chiesto un bicchiere d'acqua e di fargli usare il bagno di casa. Ecco come funziona la truffa.

A cura di Alessia Rabbai

Si è finto un operatore del Comune di Roma ed è riuscito a convincere un'anziana a farlo entrare in casa, per poi rapinarla. Gli agenti della polizia di Stato del Commissariato Prenestino hanno fermato un uomo di 52 anni di nazionalità serba, fortemente indiziato del reato di rapina impropria. Lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli ed il fermo è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Lo stratagemma del finto operatore del Comune di Roma

I fatti risalgono al 12 marzo scorso e sono avvenuti in via Degli Olivi, vicino a Piazza dei Gerani, nel quartiere Centocelle a Roma. Secondo le informazioni apprese un'anziana stava rientrando a casa, quando le si è avvicinato un uomo che non conosceva. "Salve, lavoro al Comune di Roma, posso chiederle un bicchiere d'acqua e di usare il bagno di casa sua?" le ha detto, fingendosi appunto un operatore del Campidoglio. La donna si è fidata e lo ha fatto entrare, ma lui mentre gli prendeva l'acqua è andato in camera da letto velocemente.

Ha cercato in armadi e cassetti e si è portato via gioielli d'oro. Quando la donna si è accorta che l'uomo che aveva fatto entrare in casa in realtà era un ladro, ha iniziato ad urlare, ma lui l'ha spinta ed è scappato. L'ha raggiunta il figlio, che ha chiamato la polizia e la donna ha sporto denuncia. I poliziotti hanno raccolto le descrizioni fornite dalla vittima, grazie alle quali sono riusciti a risalire all'identità del rapinatore e lo hanno trovato.

Arrestate altre tre persone per furti e rapine

La Polizia di Stato ha arrestato altre tre persone, gravemente indiziate di reati predatori, misure poi convalidate. Gli agenti del Commissariato Monteverde su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in Vicolo Della Serpe per una donna rapinata da un uomo a bordo di uno scooter, che poi è scappato. I poliziotti lo hanno raggiunto, bloccato e portato negli Uffici del Commissariato.

I poliziotti del Commissariato Celio ieri sera sono intervenuti in via Claudia all’altezza di Largo della Sanità Militare e hanno arrestato un 50enne di nazionalità bosniaca, colto in flagranza mentre stava tentando di portare via una valigia da un'auto parcheggiata.

Gli investigatori lo hanno raggiunto e accompagnato negli Uffici di Polizia, per le consuete attività. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Invece, gli agenti del Commissariato Castro Pretorio sono intervenuti in via Cremera e hanno fermato una 18enne croata per tentato furto in abitazione.