Ferrari, Lamborghini e Porsche a prezzi stracciati: imprenditori esteri truffati per 500mila euro Come funziona la truffa delle auto da sogno? Ne sono state vittime due imprenditori stranieri, che hanno consegnato ai truffatori poco più di 500mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Ladri di sogni. Ferrari, Lamborghini e Porsche vendute tra promesse e mille sorrisi. Poi la stretta di mano e la truffa andava in porto. Dopo aver incassato poco più di mezzo milione di euro come anticipo dalla vendita di due auto di lusso, una coppia di truffatori romani è sparita e si è trasferita all'estero, prima della conclusione degli affari. L'inganno raccontato da La Repubblica, è terminato con un'imputazione per truffa in concorso e per loro adesso si delinea il processo.

Come funziona la truffa delle auto da sogno

I fatti sono accaduti in provincia di Roma nei primi mesi del 2022. Le due vittime, un imprenditore spagnolo e un altro tedesco, erano il target perfetto per i due impostori, che puntavano sulla simpatia e sulla dialettica italiana, per convincere appassionati di "Auto da Sogno", il nome utilizzato anche per l'autosalone, che l'affare fosse ottimo rispetto ai prezzi sul mercato e da portare assolutamente a termine. Insomma, un'occasione da non perdere.

Venditori e intermediari per appassionati e uomini d'affari stranieri

I due truffatori giocavano su due tavoli perché, in questo caso, anche i reali venditori delle auto di lusso erano vittime della truffa. La coppia romana si è presentata a loro come intermediari per appassionati e uomini d'affari con eleganza: abiti di marca per lui, tailleur per lei. Così riuscivano ad ottenere le informazioni necessarie per convincere le vittime a comprare le auto, nonostante le richieste di poter visionare l'autosalone per vedere possibili alternative in vendita: "Il locale è in ristrutturazione, a breve lo apriremo".

Hanno consegnato alla coppia romana più di 500mila euro come anticipo

Prima il business man tedesco, poi l'impresario spagnolo hanno visto alcuni modelli tra Ferrari, Lamborghini, Porsche e Lancia Delta. Convinti dell'acquisto e della bontà dell'occasione hanno consegnato in totale poco più di 500mila euro. Nel primo caso, l'imprenditore tedesco ha bloccato quattro auto con 243mila euro; lo spagnolo invece ha pagato 280mila euro come anticipo. Solo dopo aver consegnato gli assegni ai sedicenti venditori, i due business man si sono resi conto della truffa e hanno così denunciato l'accaduto agli investigatori. I militari hanno dato il via alle indagini e individuato la coppia all'estero. Ora l'imputazione per truffa in concorso a firma del pubblico ministero Eleonora Fini.