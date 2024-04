Paura in villa, immobilizzano imprenditore e domestici: in fuga con bottino da 300mila euro

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Hanno fatto irruzione in villa nella serata di ieri, lunedì 8 aprile 2024 e hanno rapinato un imprenditore edile. È successo in serata: sei o sette persone si sono introdotte nel giardino dell'abitazione, nella zona di Casal Lumbroso, nella zona nord ovest della capitale. Lì i malviventi hanno trovato i domestici che lavorano nella casa e hanno iniziato a minacciarli con coltelli e pistola. Poi si sono fatti strada fino all'interno dell'abitazione, dove hanno mandato a segno il colpo.

La rapina in villa a Roma

La villetta rapinata si trova in via Licio Giorgeri, a pochi passi da alcuni centri sportivi della zona. I ladri hanno fatto irruzione nel giardino e hanno costretto i dipendenti del personale domestico a farsi aprire le porte di casa. Una volta entrati nell'abitazione hanno immobilizzato il proprietario di casa, un imprenditore edile di circa 60 anni e la sua intera famiglia.

Si sono fatti disattivare l'allarme dell'abitazione, per evitare che potessero arrivare i soccorsi e si sono fatti aprire la cassaforte. È da lì che hanno preso i preziosi, per la maggior parte gioielli e orologi, per un valore totale di circa 300mila euro. Poi sono fuggiti.

La fuga dei ladri dalla villetta

Una volta impossessati dei gioielli e degli orologi, i ladri si sono dati alla fuga. Domestici e proprietari hanno immediatamente fatto scattare l'allarme e sul posto sono arrivati, verso le 22.50 di ieri, gli agenti della Polizia di Stato. Sono state subito aperte le indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della rapina.

I poliziotti sono alla ricerca di qualche traccia lasciata dal folto gruppo di rapinatori, nella speranza di riuscire presto a rintracciarlo. Per il momento stanno passando al vaglio le videocamere dei sistemi di sorveglianza presenti nella villa e nelle vicinanze. Ma sarà difficile riuscire ad identificarli: tutti i componenti del gruppo, sei o sette persone, avevano il volto travisato.