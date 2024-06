video suggerito

Rapina e sequestra un uomo nella sua villa: arrestato un 60enne, altri due uomini in fuga La rapina è avvenuta a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. La vittima è stata sequestrata in casa per mezz’ora dai rapinatori e minacciata con una pistola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Una pattuglia del carabinieri.

Un uomo di sessant'anni è stato arrestato dai carabinieri di Nepi e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civita Castellana dopo aver rapinato e sequestrato un uomo nella sua abitazione. Altri due rapinatori sono ancora in fuga: durante la colluttazione con i militari sono riusciti a fuggire e dileguarsi nelle campagne circostanti.

L'episodio è avvenuto la scorsa notte nel comune di Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la vittima, che abita in una villetta bifamiliare, si trovava in giardino quando è stata sorpresa da tre uomini, che lo hanno immobilizzato e trascinato con la forza dentro casa. Sotto minaccia, tenendolo sotto tiro con un'arma, lo hanno costretto a prendere tutti i soldi contanti che aveva in casa, circa 8mila euro. Il sequestro è durato circa mezz'ora, in cui l'uomo ha temuto per la sua vita. Per questo ha seguito alla lettera l'indicazione dei rapinatori, prendendo tutti i soldi che aveva in casa e consegnandoli ai tre.

I ladri non avevano però fatto i conti con il vicino di casa della vittima, che si è accorto di quanto stava accadendo e ha chiamato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno visto i tre rapinatori e hanno provato a bloccarli. Ne è nata una colluttazione in cui, a fatica, sono riusciti a bloccarne uno, mentre gli altri due sono riusciti a scappare nelle campagne circostanti. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, mentre indagini sono in corso per risalire all'identità degli altri due rapinatori. L'uomo fermato è stato arrestato e portato in carcere.