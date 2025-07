video suggerito

Tentata rapina nella villa romana dello stilista Valentino: vigilante spara in aria, i ladri scappano Due uomini hanno tentato di introdursi nella villa dello stilista Valentino a Roma, sull’Appia Antica, ma sono stati messi in fuga dal vigilante, che ha sparato un colpo in aria. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tentata rapina nella casa dello stilista Valentino Garavani a Roma, sull'Appia Pignatelli. Due persone hanno cercato di introdursi nella villa dello stilista poco prima delle 19 del 6 luglio, entrando nel giardino da una recinzione rotta. I due, con il volto travisato, sono stati notati dalla guardia giurata a sorveglianza della casa: il vigilante ha sparato un colpo in aria a scopo intimidatorio, spaventando i due e mettendoli in fuga.

Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato Tor Carbone. Come riportato da il Messaggero, sembra che al momento della rapina lo stilista fosse in casa insieme alle persone che lavorano nella villa. Il vigilante a guardia della villa però li ha visti dalle telecamere di sorveglianza: i due ladri hanno prima rotto la recinzione, e si sono poi introdotti nel giardino, forse pensando che la casa fosse vuota. Il vigilante, non appena li ha visti, è andato loro incontro, affrontandoli. Ha estratto la pistola e ha sparato un colpo in aria, mettendoli in fuga. I due sono scappati a bordo di una Fiat Panda, che non è escluso possa essere stata rubata proprio per non disseminare la strada di tracce.

Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato, che adesso visioneranno le immagini delle telecamere di sorveglianza per provare a identificare i due uomini, ripresi mentre cercavano di entrare ma anche mentre arrivavano alla villa. Il vigilante non sarebbe riuscito a fornire una descrizione dettagliata dei due: si sono fronteggiati solo pochi secondi, e data la concitazione della situazione non è riuscito a imprimere nella memoria molti dettagli.