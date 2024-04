video suggerito

Rettorato occupato alla Sapienza, scontri fra studenti e polizia: identificati e denunciati in 32 Trentadue persone sono state identificate e denunciate dopo gli scontri del 25 marzo scorso alla Sapienza, durante l’occupazione del Rettorato. Due sono minorenni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Un'immagine delle tensioni all'ingresso del Rettorato della Sapienza.

Sono 32 le persone identificate e denunciate alla magistratura per gli scontri avvenuti fra studenti e polizia all'università La Sapienza, durante l'occupazione dello scorso marzo. prima ancora che studenti e studentesse si incatenassero al rettorato in sciopero della fame questa settimana, lo scorso 25 marzo hanno occupato il rettorato dell'ateneo.

Nel corso della mobilitazione ci sono state tensioni fra studenti e agenti di polizia che, come spiegato dagli stessi studenti a Fanpage.it, hanno provato a bloccare l'ingresso di altre persone in mobilitazione nel rettorato.

Identificate e denunciate 32 persone per gli scontri alla Sapienza occupata

Le denunce sono arrivate a quasi un mese di distanza. La Digos ha deferito all'autorità giudiziaria 32 persone, fra cui due minorenni. Ventotto sono state denunciate per invasione di terreni ed edifici in concorso, mentre sei per resistenza e violenza aggravata a pubblico ufficiale in concorso. L'ultima, infine, per resistenza, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale in concorso.

Gli scontri fra polizia e studenti

Lo scorso 25 marzo circa 60 studenti aderenti ai movimenti studenteschi Cambiare Rotta, Fronte della Gioventù Comunista, Coordinamento Collettivi Sapienza e ZAUM si sono introdotti nell'aula magna del rettorato dell'università di Roma La Sapienza e l'hanno occupata fino al giorno dopo. Proprio il 26 marzo, altri studenti, hanno provato a raggiungere i colleghi occupanti. È stato in quel momento che si sono verificati gli scontri con alcuni agenti della Digos in borghese, uno dei quali è rimasto ferito.

"La polizia ci vuole bloccare, vuole impedirci di entrare nel rettorato occupato per partecipare all'assemblea studentesca contro la complicità della Sapienza con Israele – hanno spiegato gli studenti – Ci spintona e ci malmena: c'è un forte clima di repressione".