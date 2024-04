Prezzo Benzina ai massimi da sei mesi, anche a Roma torna vicino ai 2 euro

video suggerito

Il costo della benzina è tornato a livelli che non si vedevano dallo scorso ottobre. Anche a Roma non è raro vedere distributori che vendono la benzina (servito) ben al di sopra dei due euro al litro. Secondo l'ultimo aggiornamento pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sui Prezzi medi dei carburanti per regione, nel Lazio un litro di benzina self service costa in media 1,895 euro. Per il gasolio self bisogna spendere 1,799 euro al litro e per il gpl servito in media 0,695 al litro. Tra l'altro, il Lazio è una delle regioni meno care d'Italia. Basti pensare, infatti, che il costo medio per un litro di benzina self service in Liguria è di 1,925 euro al litro. In Lombardia, invece, il prezzo medio è di 1,902 euro al litro.

Il prezzo medio in Italia di 1,911 euro al litro non si toccava dal picco registrato lo scorso 19 ottobre, cioè da circa 6 mesi. Il Codacons ha calcolato che un pieno costa oltre euro in più rispetto a inizio anno. Secondo Assoutenti, invece, in autostrada si arriva a picchi di 2,5 euro per la benzina verde al servito.

"Dalle ultime rilevazioni emerge come la benzina viaggi verso i 2,4 euro al litro in modalità servito su diverse tratte autostradali. La soglia dei 2,5 euro al litro è stata già superata sulla A1 Milano-Napoli e sulla A21 Torino-Piacenza e sulla A4 Milano-Brescia", ha spiegato il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso.

E proprio per evitare ulteriori rincari il capogruppo Pd in Commissione Attività produttive di Montecitorio, Vinicio Peluffo, ha chiesto al governo Meloni di tagliare le accise sul carburante: "Una cosa del genere non si era mai vista. Attendiamo con ansia il video della Meloni indignata. Sicuramente meno arrabbiata di quelli che avevano creduto nelle sue promesse elettorali. Presidente, a quando il taglio delle accise?. La maggioranza aveva fortemente voluto un decreto sul prezzo medio regionale con relativo cartello che si è rivelato inutile ed è stato bocciato anche dal consiglio di stato. Ora cosa intendono fare?".