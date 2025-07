Torna Felicittà, Roma apre i suoi spazi pubblici: alla scoperta della città con Ostia protagonista

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Venticinque luoghi che oggi, giovedì 3 luglio, dalle 18 alla mezzanotte, apriranno eccezionalmente le loro porte ai cittadini per far conoscere da vicino il grande patrimonio di Roma Capitale. Spazi culturali, sociali e sportivi distribuiti in tutta la città, tra concerti, visite guidate, spettacoli teatrali, laboratori, feste in spiaggia e attività per i bambini. Torna Felicittà, un'iniziativa promossa dall’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, in collaborazione con Zètema.

Zevi: "Non solo una festa, ma idea precisa di città pubblica"

L'assessore al Patrimonio, Tobia Zevi, descrive l'iniziativa come "non solo una festa, ma un'idea precisa di città pubblica. In un tempo in cui le metropoli tendono a escludere e a trasformare ogni spazio in merce, Felicittà ribadisce il valore degli spazi pubblici come risposta a una domanda di giustizia e inclusione sociale".

Aprire il patrimonio di Roma Capitale – prosegue Zevi – "significa restituire luoghi vivi e accessibili: a MaTeMù si fa educazione artistica nel centro della città, al Fulvio Bernardini lo sport è davvero per tutte e tutti, alla Casa di Kim e alla So.Spe si accoglie chi è più fragile, all’Archivio del Movimento Operaio si coltiva la memoria, al The Spot Skate Park si riconosce il talento dei ragazzi indipendentemente dal reddito. A Ostia dove tante energie positive resistono ogni giorno alle difficoltà del territorio, valorizziamo spazi pubblici per la partecipazione e la socialità. È così che si ricostruisce il tessuto sociale: con luoghi che generano legami, opportunità e cittadinanza".

Il programma di Felicittà, Ostia protagonista

Quest'anno grande attenzione è dedicata a Ostia, con eventi diffusi su tutto il litorale romano:

The Spot Skate Park, fresco di World Cup, con gare, musica e dj set fino a mezzanotte;

Felicittà Beach, una grande festa all’insegna di musica e poesia organizzata da Scomodo sulle spiagge libere di Ponente;

Officine del Mare, aperte ai più piccoli con laboratori, mostre e immersioni virtuali nell’Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno;

il Teatro del Lido, con la Drum Circle e la musica partecipata; l

a Palestra della Legalità, per una notte bianca di sport e inclusione;

l’associazione Noi Antimafia, con una maratona letteraria che vedrà la partecipazione della giornalista Federica Angeli. Ma non mancano le aperture nel resto della città. Qua il programma completo. Una grande novità è l'apertura di Casa Pertini, che sarà possibile visitare dalle 18:00 a mezzanotte con ultimo ingresso alle ore 23:00 (info e prenotazioni: 0656569001).

Bus itineranti per il pubblico

Saranno attivi due bus itineranti per accompagnare il pubblico in alcune tappe selezionate: uno con partenza da Casina Salvi, l’altro da The Spot Skate Park di Ostia. Prenotazione obbligatoria allo 060608.

ROMA – Partenza da Casina Salvi, ore 18:00

Tappe: Casina Salvi, Istituto di Studi Romani, AAMOD e Fondazione Di Liegro, So.Spe – Villaggio Solidarietà e Speranza, Acquario Romano, ritorno a Casina Salvi.

OSTIA – Partenza da The Spot Skate Park, ore 18:00

Tappe: The Spot Skate Park, Palestra della Legalità, Teatro del Lido, Felicittà Beach, Officine del Mare, Noi Antimafia, ritorno allo Skate Park.