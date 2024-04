video suggerito

Coppia rapinata in casa da una banda di ladri: lui legato e imbavagliato, lei riesce a fuggire La donna è riuscita a scappare e ha dato l'allarme, facendo arrivare la polizia sul posto in pochi minuti. I tre si sono dati alla fuga e non sono stati ancora trovati.

A cura di Natascia Grbic

Una coppia di 69 e 70 anni è stata rapinata all'interno della loro abitazione a Roma, nella zona di Corcolle. L'episodio, ripprtato da Il Messaggero, è avvenuto la sera del 3 aprile: i due anziani stavano guardando la televisione quando una banda composta da tre uomini ha fatto irruzione nell’appartamento e li ha aggrediti con lo scopo di derubarli. Le cose però non sono andate esattamente come avevano previsto: la donna è riuscita a chiamare il 112 dopo essersi chiusa in bagno e a dare l'allarme. Poco dopo, sul posto, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato. I tre però, si erano già dati alla fuga.

"Stavamo in casa tranquilli quando hanno fatto irruzione quei tre banditi armati di pistola – le parole del 70enne riportate da Il Messaggero -. Uno dei tre mi ha puntato in testa la pistola. Mi ha stordito con il calcio e poi mi hanno legato ed imbavagliato. È stata una sensazione bruttissima, non riuscivo a respirare ed ho pensato di morire. Mi ha liberato mia moglie quando i tre sono fuggiti".

Dalle prime informazioni, la banda sarebbe riuscita a entrare da una porta finestra, sorprendendo i due anziani che si stavano godendo la serata a casa. Prima che arrivasse la polizia, sono riusciti a portare via un anello dal valore di oltre mille euro e soldi in contanti.

I ladri sono fuggiti a bordo di un'auto probabilmente rubata. Nella villetta sono arrivati gli agenti della Polizia Scientifica, che hanno cercato tracce dei tre, che hanno agito però a volto coperto e con guanti in lattice. Saranno vagliate anche le telecamere di sorveglianza presenti nella zona al fine di capire che giro abbiano fatto ma, soprattutto, per arrivare alla loro identità.