Uniqlo apre a Roma, centinaia di persone in fila per l’inaugurazione nella Galleria Alberto Sordi Aperto il primo negozio di Uniqlo nella Galleria Alberto Sordi. Per l’inaugurazione una lunga fila sotto al portico della Galleria Alberto Sordi: almeno 700 persone in attesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Il nuovo punto vendita di Uniqlo, il primo a Roma, foto da Instagram dal profilo L'Assistenza Tecnica.

Fila chilometrica per l'inaugurazione del primo negozio Uniqlo a Roma, nella nuova Galleria Alberto Sordi, riaperta da poco dopo un restauro durato anni. Fin dalle prime ore della mattina i numerosi fan sono arrivati davanti alle vetrine per non mancare all'appuntamento con il colosso giapponese di abbigliamento dalle linee essenziali che sbarca finalmente a Roma con il suo primo negozio nella capitale. Oltre a loro, a tagliare il nastro di inaugurazione, anche il sindaco Roberto Gualtieri.

Folla in attesa fuori dal negozio per l'inaugurazione

Sono centinaia i fan del brand che fin dalla mattina di ieri, data prevista per l'inaugurazione, hanno pensato di volersi accaparrare un posto d'onore all'interno del negozio. Ma hanno trovato buona compagnia. Una fila lunghissima ha occupato il portico della Galleria Alberto Sordi. Fortunati i primi 500, a cui l'azienda nipponica ha offerto una colazione di ringraziamento pensata dal pasticcere romano Fabrizio Fiorani.

Come hanno fatto sapere dal brand, per Uniqlo è importante collaborare con le realtà del territorio. Proprio per questo è prevista la collaborazione con diversi partner delle capitale, dalla tote bag i edizione limitata disegnata con il brand Tokidoki dopo l'acquisto, al catering affidato a realtà romane. "Dobbiamo rappresentare il nostro concetto di From Tokyo to Rome", hanno dichiarato dal marchio.

Il brand di Uniqlo sbarca a Roma: è il terzo punto vendita in Italia

Dopo i negozi aperti a Milano, è arrivato a Roma il terzo punto vendita della grande azienda giapponese. In Europa il brand conta circa 70 punti vendita, 900 in Cina e 800 nelle isole nipponiche, dove è nato nel 1984. Nel sito, il marchio si presenta come specializzato in abbigliamento casual di alta qualità – per donna, uomo e bambino – a un prezzo conveniente". E la lunga fila che ha atteso ore per entrare nel primo negozio romano, sembra non contraddirlo.

Quali sono gli altri negozi nella rinnovata Galleria Alberto Sordi

Non solo Uniqlo. La nuova Galleria Alberto Sordi ha detto addio alla storica Feltrinelli, ma altri marchi hanno deciso di aprire il proprio punto vendita qui. È il caso, ad esempio, del negozio di giocattoli Hamleys, lo store di infradito Havaianas e la Mondadori Bookstore. Ma anche noti brand di cucina sbarcano nel centro commerciale di via del Corso. In arrivo anxche l'Antica Focacceria San Francesco, Rossopomodoro e la pasticceria di Iginio Massari, inaugurata prima di Pasqua.