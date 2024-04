Iginio Massari apre il primo negozio a Roma: ecco dove mangiare i dolci della sua alta pasticceria

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra una foto dalla nuova pasticceria a Roma, a destra Iginio Massari.

Dopo pop up e negozi temporanei, i fan del maestro Iginio Massari possono dormire sogni tranquilli. Il re della pasticceria sbarca a Roma con un negozio che si trova in pieno centro. "Roma è sempre Roma, per noi arrivare qui è una tappa fondamentale – ha spiegato il maestro Massari – Avevamo in progetto di portare la nostra proposta di pasticceria fresca nella capitale da tempo. E volevamo farlo in una delle location più esclusive della città".

E così nel cuore della capitale è arrivata la Galleria Iginio Massari Roma, sesta pasticceria italiana a suo nome a cui si aggiungono 12 popup. Uno spazio articolato su 170 metri quadri dedicato ai gusti e ai sapori della pasticceria fresca di Massari, che si affaccia su piazza Colonna nella Galleria Alberto Sordi, riaperta da poco dopo anni di restauro.

Iginio Massari sbarca a Roma: la location della prima pasticceria nella capitale

"Vogliamo fare breccia nei cuori dei romani e dei turisti. Per questo siamo particolarmente soddisfatti della location – ha spiegato il pasticcere a Gambero Rosso a qualche giorno dell'apertura del negozio – Nella capitale presenteremo prodotti innovativi e di qualità. Non è più come un tempo, quando i romani guardavano soprattutto alla quantità. Con la nostra offerta vogliamo rendere la città eterna più all’avanguardia nel contesto dell’alta pasticceria internazionale".

L'ingresso della Galleria Iginio Massari nella Galleria Alberto Sordi a Roma. Foto dal profilo Facebook dello chef.

Le proposte della pasticceria di Iginio Massari a Roma

Le proposte della pasticceria romana di Iginio Massari non si fermano alle novità, ma strizzano l'occhio alla tradizione. "Puntiamo molto sull'iconico maritozzo laziale – ha continuato a spiegare alla testata – Sei anni fa lo abbiamo lanciato con una forma nuova e un nuovo impasto brioches, particolarmente soffice. Speriamo possa fare breccia nei cuori dei romani, che lo utilizzavano negli anni Settanta per le proposte di matrimonio".

A questo si aggiunge anche una nuova proposta a firma Massari del tipico pangiallo, dolce natalizio a base di frutta secca, che sarà presentata solo a Roma per il momento. E poi i grandi classici: millefoglie, tiramisù, zuppa inglese, macaron e prodotti per la colazione. Da gustare, stavolta, in una location elegante dall'atmosfera particolare.