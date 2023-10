Il dolce italiano più amato nel mondo arriva da Roma: spopola il maritozzo, parola di Iginio Massari Secondo il maestro pasticcere Iginio Massari “in questo momento il dolce che ha molta presa dappertutto è il maritozzo laziale”.

A cura di Enrico Tata

Il dolce italiano più richiesto al momento nel mondo è il maritozzo. Parola del maestro Iginio Massari, presidente degli Ambasciatori della pasticceria di eccellenza italiana. Oggi il maestro Massari ha coordinato un evento dedicato alla pasticceria di lusso ad Host, il salone di Fiera Milano dove vengono presentate tutte le novità nel campo della ristorazione.

Così il popolare pasticcere: "Il panettone trionfa dappertutto, il tiramisù fa scuola ed è l'unico dolce al caffè che ha un vero successo, rispetto a tutti gli altri dolci al caffè che non hanno conquistato molto. Ma in questo momento il dolce che ha molta presa dappertutto è il maritozzo laziale che quando è nato era una promessa di matrimonio".

Si, perché il più famoso dolce romano è nato da un'antica tradizione: il primo venerdì di marzo i fidanzati regalavano un maritozzo alle loro spose come portafortuna. Il dolce veniva decorato con lo zucchero con due cuori o due mani giunte e all'interno nascondeva un anello o un gioiello d'oro. Secondo un'altra versione, il dolce veniva regalato dalle giovani donne in cerca di marito al rampollo del paese. In entrambi i casi, è evidente l'origine del nome, una storpiatura di ‘marito'.

Secondo alcuni, le origine di questa ricetta risalgono addirittura all'epoca romana. Si trattava di panini dolci a base di farina, uova, burro, sale. e miele, ma nel medioevo questi panini cominciarono ad essere farciti con panna e uvetta. Attualmente la versione più comune del maritozzo è quella di un panino dolce, tagliato a metà e riempito con panna. Qualcuno ha mantenuto la tradizione di inserire anche dell'uvetta nell'impasto.

Sulla Treccani il maritozzo è definito così:

maritòzzo s. m. [voce roman.; forse, in origine, dolce per feste di matrimonio]. – Panino dolce, di forma per lo più ovale, fatto di pasta lievitata, talora con uva passita, pinoli, buccia d’arancia candita, e cotto in forno, tradizionale della pasticceria romana: un m. alla panna, farcito con panna montata.

Tantissimi pasticceri italiani, anche lo stesso Iginio Massari, propongono la loro versione del maritozzo. Ma a Roma c'è una pasticceria che è una vera e propria istituzione per i maritozzi: Regoli, a piazza Vittorio. E c'è anche chi ha fatto di questo dolce un brand, come il ‘Maritozzaro', che propone anche versioni salate.