Servizio check-in per il volo direttamente alla stazione Termini: Aeroporti di Roma arriva in città Da oggi alla stazione di Roma Termini si può effettuare un check in e imbarcare i propri bagagli senza costi aggiunti: si chiama "Airport in the City" ed è la nuova iniziativa di Aeroporti di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

L'Airport in the City presso Roma Termini.

Imbarcare i bagagli per l'aeroporto direttamente dalla stazione Termini: questa è la nuova trovata di Aeroporti di Roma per permettere ai turisti di godersi per più ore possibili la capitale. L'esperimento ha inizio oggi, mercoledì 15 maggio 2024 e si chiama "Airport in the City", letteralmente l'aeroporto in città. L'iniziativa offre il servizio, totalmente gratuito, di check in, accettazione del bagaglio da stiva inclusa, per tutti coloro che vogliano dedicare altre ore prima del volo alla scoperta della città.

Le operazioni sono da svolgersi il giorno stesso della partenza, almeno tre ore e mezza prima del volo, tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle 16:00: una volta lasciati i propri bagagli alla stazione di Roma Termini, i viaggiatori e le viaggiatrici possono ritirarli direttamente all’aeroporto di destinazione finale. Con il lancio di questo nuovo servizio unico nel suo genere, l’aeroporto di Roma Fiumicino, si conferma il miglior scalo d'Europa tra quelli con oltre 40 milioni di passeggeri, come già emerso dalla classifica

L'inaugurazione del servizio di check in alla stazione Termini

L'iniziativa di Airport in the City si è aperta oggi: per questo primo periodo sperimentale, il servizio è esclusivamente dedicato ai viaggiatori con volo ITA Airways in partenza nella stessa giornata dal Leonardo da Vinci verso qualsiasi destinazione (ad eccezione di USA e Israele).

La postazione Airport in the City si trova all’interno dell’area commerciale della stazione di Roma Termini, con accesso da Via Giovanni Giolitti 16. Non è troppo distante dal Mercato Centrale e del binario 24, da cui parte ogni giorno il Leonardo Express, il servizio non-stop che collega la stazione ferroviaria all’Aeroporto di Fiumicino in soli 32 minuti.

Per garantire lo spostamento nella massima sostenibilità ambientale, il trasferimento dei bagagli avviene con furgoni alimentati con carburante sostenibile prodotto al 100% da materie prime rinnovabili.

Airport in the City: "Vogliamo portare l'Aeroporto nel cuore di Roma"

"Il nostro obiettivo è portare i servizi dell’aeroporto stellato di Fiumicino nel cuore di Roma, per migliorare l’esperienza di viaggio delle migliaia di passeggeri che transitano ogni giorno dal Leonardo da Vinci, prima porta d’accesso al nostro Paese. È un’iniziativa frutto della forte spinta all’innovazione – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone – Inaugurare un avamposto alla Stazione Termini, con il prezioso supporto di ITA Airways e OACIS, rafforza la nostra presenza in città per giocare sempre più da protagonisti, in piena sinergia con le istituzioni, anche in attesa di importanti appuntamenti di rilevanza globale che ci attendono, su tutti il Giubileo 2025″.

E gli fa eco proprio il Presidente di ITA Airways, Antonino Turicchi: "Si tratta di un servizio che rende l'esperienza di viaggio sempre più agile e confortevole ed evidenzia l'impegno per l'innovazione e la sostenibilità nel settore dei trasporti. Con Aeroporti di Roma condividiamo la visione di un futuro intermodale, dove l'aereo si integra con gli altri mezzi di trasporto per offrire soluzioni di viaggio efficienti e convenienti".