Taxi a Roma, al via la tariffa minima di 9 euro e gli aumenti sulle tratte con aeroporti A pochi mesi dal Giubileo, sono stati confermati gli aumenti sui taxi a Roma. La tariffa minima arriva a 9 euro, cresce il prezzo anche per le tratte con gli aeroporti.

A cura di Beatrice Tominic

Confermati gli aumenti dei taxi a Roma. Il prezzo aumenta per le tariffe base che partono da 9 euro, le tratte da e per gli aeroporti romani e i tragitti brevi con incrementi del 16%. A pochi mesi dall'inizio del Giubileo vengono confermati i provvedimenti sul servizio taxi della capitale. Un adeguamento effettuato in un settore che non subiva aumenti dal 2012 e dal 200 nel caso delle tratte da e per gli aeroporti.

Il bando per mille nuove licenze

A quanto previsto, si aggiunge la promessa di un bando per rilasciare nuove mille licenze che si sommerebbero alle 7.715 presenti oggi. Secondo il Campidoglio la gara potrebbe essere già pubblicata entro la fine del mese di luglio. "Pochi taxi, per questo faremo di tutto per evitare di ritrovarci di fronte alle lunghe attese: vogliamo avere almeno 9mila taxi operativi entro il Giubileo".

L'aumento dei prezzi: ecco cosa cambia

Tariffa minima a 9 euro a prescindere dalla lunghezza del viaggio con rincari del 16% sulle tratte brevi. È quanto deliberato ieri in Campidoglio. "L'aumento necessarie sulle tratte sarà almeno del 15%", ha spiegato l'assessore alla Mobilità del comune di Roma, Eugenio Patané facendo riferimento all'aumento dell'inflazione calcolato da Istat e mai adeguato dal 2012.

Ma gli aumenti riguarderanno diverse tratte. Il costo per le corse più brevi passa da 3 euro a 3,50 nei giorni feriali e da 7 a 7,50 la notte. Un rincaro notevole nelle corse più brevi che scende mentre il chilometraggio aumenta: una soluzione trovata appositamente per evitare che i tassisti possano rifiutare le tratte, un comportamento che avviene spesso nella città come negli aeroporti, come testimoniano anche alcuni episodi di cronaca sfociati in violenza.

La tratta da e per gli aeroporti: aumenta il costo sia a Fiumicino che a Ciampino

Gli aumenti lungo le tratte non risparmiano neppure i viaggi da e per gli aeroporti. Fiumicino dai 50 euro attuali passa al costo di 55. I viaggi per Ciampino, invece, dai 31 di oggi passano al costo di 40 partendo dalle Mura Aureliane. Un aumento che, non si esclude, colpirà nella maggior parte dei casi i turisti o, nel caso del 2025, i pellegrini in visita a Roma per il Giubileo.

I benefici per i passeggeri: introdotto lo sconto over 70

Agli aumenti delle tariffe, però, si aggiunge anche la crescita sui benefici per i passeggeri. Lo sconto per le donne che si muovono di notte dal 10 arriva al 15%. Non varia, invece, quello per chi deve andare in ospedale o chi esce da una discoteca. Si aggiunge, infine, come anticipato, quello riservato agli over 70 con sconto del 10%.