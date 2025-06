video suggerito

Arrivano i saldi estivi, a Roma spesa media di 150 euro Saldi al via sabato 5 luglio nel Lazio. Confcommercio Roma stima che il 78,9 per cento dei romani farà acquisti, in leggero aumento rispetto al 76,4 per cento del 2024.

A cura di Enrico Tata

Al via i saldi estivi. A Roma e nel Lazio inizieranno ufficialmente sabato 5 luglio. Confcommercio Roma stima che il 78,9 per cento dei romani farà acquisti, in leggero aumento rispetto al 76,4 per cento del 2024. Lo rivela una ricerca effettuata con il contributo della Camera di Commercio capitolina, e in collaborazione con Format Research.

Secondo i dati di Confcommercio, il 57 per cento dei consumatori approfitterà dei saldi per acquistare prodotti desiderati da tempo, più 5 per cento rispetto al 52,2 per cento dello scorso anno. La fascia d'età che parteciperà di più alla corsa agli acquisti è quella compresa tra 35 e 44, 85,3 per cento. "A Roma abbiamo un ritorno importante allo shopping nei negozi di vicinato, su strada e nei centri commerciali, quindi nell'acquisto in presenza", ha detto il direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco. "Arretra, invece, l'online; questo perché c'è voglia di socialità, di tornare nei negozi, di misurare i capi e di uscire dalla freddezza dello schermo",

La spesa media, secondo il 50 per cento dei romani, è ancora ferma a 150 euro. Le difficoltà di far ripartire un sistema di questo tipo dipendono dagli aumenti generali delle bollette e anche da un po' di paura sulle questioni internazionali".

I prodotti più richiesti dai consumatori? Come al solito, abbigliamento e calzature ai primi posti. In crescita anche gli acquisti per gli articoli sportivi, per l'intimo e per gli accessori di marca.

Nel Lazio i saldi cominceranno sabato 5 luglio 2025 e dureranno 6 settimane, quindi fino alla settimana di Ferragosto, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio.