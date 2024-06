video suggerito

Guasto elettrico oggi alla stazione Termini di Roma, ritardi negli arrivi e nelle partenze dei treni Un guasto elettrico sta determinando ritardi negli arrivi e nelle partenze dei treni dalla stazione Termini di Roma. Il guasto è stato segnalato intorno alle 8 di oggi, domenica 30 giugno 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un guasto elettrico alla stazione Termini di Roma sta determinando rallentamenti alla circolazione dei treni in entrata e in uscita dal principale scalo ferroviario romano nel corso della mattina di oggi, domenica 30 luglio.

Informa Rfi in una nota diffusa alle 8.45: "Nel nodo di Roma la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Roma Termini per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni. In corso l'intervento dei tecnici di RFI. Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni potranno subire rallentamenti fino a 60 minuti, limitazioni, cancellazioni e variazioni di percorso".

Stando a quanto si apprende, la circolazione è rallentata dalle 8 circa di oggi.

Aggiornamento ore 10: stando a quanto si apprende, è tornata alla normalità la situazione alla stazione Termini di Roma. Il problema è rientrato e la circolazione dei treni ha ripreso regolarmente.