Fiumicino è il miglior aeroporto in Europa per il settimo anno consecutivo: premiato pure Ciampino Il Leonardo da Vinci è l’unico che raggiunge l’eccellenza in tutte le categorie fra quelli con 40 milioni di viaggiatori. Primo in classifica fra gli aeroporti da 5 a 15 milioni di passeggeri il Giovan Battista Pastine di Ciampino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora una volta, per la settima volta consecutiva, quello di Fiumicino è stato premiato come migliore aeroporto in Europa. L'aeroporto Leonardo da Vinci si piazza in testa alla classifica nella categoria degli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri. Ma stavolta, per la prima volta, ad affiancarlo in cima alla categoria degli aeroporti da 5 a 15 milioni di passeggeri compare anche il Giovan Battista Pastine di Ciampino.

Una doppia vittoria per Aeroporti di Roma, sancita dal sondaggio di Airport Service Quality (ASQ) Award, associazione internazionale che si occupa degli aeroporti di tutto il mondo con la Airport Council International (ACI) World in collaborazione con Amadeus, azienda leader del settore delle tecnologie per il settore travel.

L'aeroporto di Roma Fiumicino premiato in tutte le categorie

L'ACI World ha analizzato le preferenze di seicentomila passeggeri che hanno viaggiano in oltre 400 aeroporti in tutto il mondo. In base ad oltre 30 indicatori sull'esperienza aeroportuale dei passeggeri, sia in arrivo che in partenza dai vari scali, l'aeroporto di Roma Fiumicino ha dimostrato livelli di eccellenza in tutte le categorie: da quella sul personale specializzato (Airport with the Most Dedicated Staff in Europe), a quella in cui è più facile viaggiare (Easiest Airport Journey in Europe), da quella sull'aeroporto più gradevole (Most Enjoyable Airport in Europe), fino al più pulito (Cleanest Airport in Europe).

Quello di Fiumicino è l'unico aeroporto fra quelli con oltre 40 milioni di passeggeri a livello globale ad aver raggiunto questo risultato. Fra quelli con traffico inferiore ai 15 milioni di passeggeri all'anno, invece, soltanto altri nove scali nel mondo hanno raggiunto livelli di eccellenza in tutte le categorie.

Il premio all'aeroporto di Ciampino

Per Aeroporti di Roma, però, oltre alla conferma per il settimo anno consecutivo dei livelli di eccellenza dell'aeroporto Leonardo da Vinci, quest'anno è arrivato un nuovo riconoscimento. Anche l'aeroporto Giovan Battista Pastine di Ciampino è stato decretato miglior aeroporto nella sua categoria, fra gli scali con un numero di passeggeri fra i 5 e i 15 milioni. Un'altra eccellenza per Roma e i suoi aeroporti.

Le reazioni

"Un risultato ragguardevole quello raggiunto, per il settimo anno consecutivo, dai lavoratori e dalle lavoratrici di Aeroporti di Roma – ha fatto sapere con una nota l'assessore capitolino al Turismo, Grandi Eventi, Moda Alessandro Onorato – Il turismo romano sta vivendo stagioni record e l'accoglienza che viene data loro negli aeroporti è un elemento di forza che possiamo vantare".