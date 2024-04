video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 11 aprile: sole e caldo, torna l’alta pressione Sole e nubi sparse con temperature fino a 18 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per l’11 aprile. Valori in progressivo aumento grazie all’alta pressione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Getty Images

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 11 aprile, registrano sole, con cielo poco nuvoloso e temperature che arriveranno fino a massime di 18 gradi. Il tempo continua ad essere bello sulla Capitale e sulla nostra regione, con precipitazioni assenti. L'aria è ancora fresca al mattino, ma le temperature saliranno nel corso della giornata. Già da oggi ma soprattutto a partire dai prossimi giorni registreremo un nuovo aumento dei valori, con massime che supereranno i 20 gradi. Ciò grazie all'alta pressione africana, che nel fine settimana raggiungerà l'Italia con aria calda. Ci attende dunque un weekend dal sapore quasi estivo, pur essendo aprile, infatti ci sembrerà di trovarci a giugno. Un'occasione perfetta per goderci giornate all'aria aperta con una gita fuori porta o qualche ora al mare.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 11 aprile

Oggi, giovedì 11 aprile, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile. Nel dettaglio sulla Capitale avremo cielo sereno di notte, con nubi sparse e sole al mattino, coperto nel pomeriggio e poco nuvoloso di sera. Le precipitazioni saranno assenti. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 9 e massime di 18 gradi e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Tempo stabile anche sul resto del territorio del Lazio, con valori ovunque in rialzo. Il cielo sarà coperto da nubi sparse su tutti i capoluoghi di provincia della regione. Sul frente delle temperature vediamo come oscilleranno tra le minime e le massime capoluogo per capoluogo nell'arco della giornata: tra 5 e 17 gradi a Frosinone, tra 8 e 18 a Latina, tra 5 e 17 a Rieti, tra 6 e 19 a Viterbo.