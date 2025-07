Quando torna il caldo a Roma e quanto durerà la nuova ondata di calore: le previsioni meteo

Caldo a Roma

"Da venerdì 18 luglio tornerà il picco del caldo a Roma e nel Lazio e durerà fino a mercoledì 23 luglio". A parlare è il meteorologo di MeteoExpert Flavio Galbiati, che annuncia l'arrivo della terza ondata di calore dell'estate 2025 con la rimonta dell'anticiclone africano. Intervistato da Fanpage.it l'esperto spiega cosa ci attende per le prossime due settimane, dopo gli scorsi giorni all'insegna del maltempo, con piogge, grandinate e temporali. Quella di ieri è stata una domenica all'insegna della forte instabilità sulla Capitale, la sua provincia e gran parte del territorio della regione.

Oggi la perturbazione si è allontanata dal Lazio, portando via con sé l'ondata di maltempo che ha riguardato ieri la regione. A partire da stamattina, quando l'aria era fresca, brilla il sole su Roma e sul resto del Lazio. "Da inizio settimana a partire da lunedì 14 luglio e per le prossime due settimane ci aspettiamo bel tempo, la perturbazione si è ormai allontanata. Le tempertaure nella prima parte della settimana si manterranno nella media stagionale, piuttosto gradevoli di giorno e permetteranno di riposare bene di notte.

Quando dobbiamo attenderci il ritorno del caldo intenso? "Le temperature si alzeranno di nuovo alle porte del weekend, in particolare da venerdì 18 luglio, quando arriveranno al di sopra della media stagionale e si manterranno tali almeno fino a mercoledì 23 luglio. Parliamo però di valori che non supereranno massime di 35 gradi. Dunque resteranno più bassi rispetto a quelli registrati tra fine giugno e inizio luglio, che sono stati davvero bollenti e hanno raggiunto i 40 gradi. Ecco possiamo dire che per le prossime due settimane almeno, non torneremo a quelle temperature". E per il mese di agosto? "Non possiamo ancora fare una previsione di come sarà l'andamento esatto della restante parte dell'estate. Per questo dovremmo attendere un nuovo aggironamento verso la fine di luglio".