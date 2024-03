De Zerbi piace a tanti, ma ha una clausola rescissoria altissima: la cifra da pagare al Brighton Roberto De Zerbi è uno degli allenatori migliori ed è seguito da tante squadre di alto livello, incluse Liverpool e Barcellona. Per ingaggiarlo bisognerà sborsare una cifra importante stabilita dal Brighton per la clausola rescissoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Roberto De Zerbi è uno degli allenatori più bravi e più quotati al mondo. Il tecnico italiano allena il Brighton da un anno e mezzo ed è richiestissimo. Si sa già che a fine stagione si libereranno panchine importanti e più d'uno ha iniziato a sondare il terreno. Ma per ingaggiare De Zerbi bisogna sborsare una cifra molto alta per la sua clausola rescissoria. Chi lo vuole deve versare un indennizzo al club inglese, che si era premunito quando lo ha ingaggiato in sostituzione di Potter.

Il quotidiano inglese The Telegraph ha scritto un articolo sulla clausola di De Zerbi, che non sta attraversando un momento straordinario – è fuori dalla FA Cup e lontanissimo dalla zona Champions – ma è uno degli allenatori migliori al mondo. Sia il Liverpool che il Barcellona lo hanno messo nel proprio mirino. Chi lo vorrà però dovrà sborsare la bellezza di 12 milioni di sterline (al cambio 14 milioni di euro).

Il Brighton aveva inserito la clausola al momento dell'ingaggio di De Zerbi, avvenuto nell'autunno del 2022. La clausola è sì alta, da 14 milioni di euro, ma non è enorme considerato che il Chelsea per ingaggiare dai ‘Gabbiani' Graham Potter (che è stato il predecessore di RDZ) dovettero pagare un indennizzo addirittura di 25 milioni di euro.

De Zerbi, pupillo di Guardiola che recentemente ha detto: "Può allenare qualsiasi squadra. Non ho dubbi", sarebbe anche nel radar del Bayern Monaco e del Chelsea. Il suo Brighton è uno spettacolo da vedere ed è una macchina che produce talenti e anche tanti dividendi: ha incassato 200 milioni di euro dalle cessioni l'estate scorsa. Ora c'è la sfida alla Roma in Europa League, all'amico De Rossi. Sarà una doppia gara spettacolare senz'altro e sarà un bel test per due squadre che giocano bene