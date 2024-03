Bremer ha una clausola rescissoria facilissima ma non è valida sempre: come funziona Bremer è uno dei calciatori della Juve che ha più mercato e il suo nome è sul taccuino di diversi club della Premier League, Manchester United su tutti. La clausola rescissoria del difensore brasiliano, le cifre e come funziona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Gleison Bremer è uno dei calciatori più importanti della Juventus ma il suo nome è sul taccuino di diversi club della Premier League, Manchester United su tutti. Il difensore brasiliano è nel mirino dei Red Devils che sarebbero pronto a pagare la clausola di rescissoria presente nel contratto del 27enne con il club bianconero.

A riportare questi rumors di mercato sono il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, con quest'ultima che parla di un affare in cui potrebbe rientrare l'attaccante esterno inglese Mason Greenwood, ora in prestito al club spagnolo del Getafe; oppure un altro calciatore gradito ai bianconeri come Sofyan Amrabat, di proprietà della Fiorentina.

Bremer, le cifre della clausola e come funziona

Bremer ha un contratto fino al 2028 con la Juventus e ha una clausola rescissoria variabile, tra i 60 e i 70 milioni di euro (di cui 6,1 milioni andrebbero al Torino), che permetterebbe al difensore brasiliano di trasferirsi nel momento in cui dovesse arrivare un club pronto a sborsarla.

La clausola, però, sarà valida dall'estate del 2025 in base a quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano. In vista della prossima sessione estiva ci sarebbe un patto verbale tra il giocatore e il club bianconero: la Vecchia Signora si impegna a valutare offerte di simile valore, ma la decisione finale spetterà proprio alla dirigenza e la cessione non sarà dunque automatica. Si tratta di cifre non irraggiungibili, soprattutto per chi guarda con interesse al centrale brasiliano dalla Premier League, e molto potrebbe fare anche la volontà del calciatore.

Bremer può andare via in estate: chi lo sostituisce alla Juve

La cessione in estate di Gleison Bremer può diventare il sacrificio di mercato per rimpolpare le casse e tornare ad acquistare. La Juventus è molto interessata a Riccardo Calafiori e nell'operazione col Bologna potrebbe finire l'uruguaiano Facundo Gonzalez, arrivato lo scorso anno e attualmente in prestito alla Sampdoria in Serie B.

Stesso discorso potrebbe essere fatto anche per Dean Huijsen, che ha tanti estimatori ed valutato sui 40 milioni di euro. La Roma terrebbe volentieri ma difficilmente sborserebbe quella cifra per il difensore olandese classe 2005, che è cercato anche da Liverpool, Borussia Dortmund, Lipsia e Atalanta. Quest'ultima potrebbe inserirlo come parziale contropartita tecnica per Teun Koopmeiners, che è il principale obiettivo a centrocampo dei bianconeri.

La stagione non è ancora finita ma in casa Juventus si guarda già al futuro.