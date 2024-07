video suggerito

Le nuove regole del calcio valide dal 1° luglio: arriva la "pausa calma", come funziona Tra le nuove regole del'IFAB c'è anche il cosiddetto periodo di riflessione: è uno dei tentativi per aiutare l'arbitro nella gestione dei momenti di gara particolarmente tesi. Ecco cosa potrà fare.

L'IFAB lo chiama cooling off periods, cos'è? Letteralmente, è la "pausa calma" che dà maggiori responsabilità ai capitani delle squadre in situazioni particolarmente tese durante in match. È una delle nuove regole del calcio che sono valide dal 1° luglio per la stagione 2024-2025 e saranno recepite a cascata da tutte le federazioni nei rispettivi campionati. Per alcune la strada è tracciata anche se non saranno valide da subito: ogni organizzatore potrà scegliere se applicarle oppure ritardarne l’applicazione entro e non oltre la successiva edizione di una determinata competizione (è il caso di Uefa Euro 2028).

Nel lista di prescrizioni e modifiche entrate in vigore ce ne sono alcune che prendono in considerazione anche la modalità per battere i rigori, numero di sostituzioni (che possono diventare fino a un massimo di 6 nel caso un giocatore subisca un forte colpo alla testa e non sia in grado di continuare), falli di mano, la conferma – come già visto in questi Europoei – che a interloquire con gli arbitri siano solo i capitani delle squadre, la possibilità da parte dei portieri di trattenere la palla tra le mani per qualche in secondo in più (8 e non più solo 6) e novità anche nell'equipaggiamento tecnico.

Come funziona il cooling off, la nuova regola della "pausa calma"

Il "cooling off periods" o "pausa calma" non è l'unica novità introdotta dal board che governa il mondo del pallone e ha l'autorità per legiferare sui cambiamenti da applicare al mondo del football internazionale. Lo scopo è sempre lo stesso: evitare perdite di tempo, rendere il gioco più fluido, riequilibrare alcuni aspetti di campo, ridurre le proteste e disciplinare in maniera sempre più stringente anche situazioni particolarmente movimentate che rientrano nella dinamica di un match.

La sperimentazione del cosiddetto periodo di riflessione altro non è che uno dei tentativi di ovviare a quei capannelli che si formano intorno all'arbitro nel corso degli incontri per contestare una decisione anche in maniera plateale. Fa il paio – pena l'ammonizione – con l'opportunità data solo al capitano di interloquire con l'ufficiale di gara. Perché? Aiutare quest'ultimo nella gestione dei momenti più concitati oltre che limitare atteggiamenti a detrimento dello spettacolo. Cosa succederà? In buona sostanza, al direttore di gara viene data la possibilità di chiedere alle squadre di recarsi nelle rispettive aree di rigore, così da separare i più riottosi affinché si ‘calmino' prima che il gioco riprenda.

Le modifiche dell'IFAB alle regole del Gioco per la stagione 2024/25

La prossima edizione delle Regole del Gioco, che entra in vigore il 1° luglio 2024, contiene modifiche e chiarimenti interessanti. Tra queste anche l'ipotesi di sostituzioni ulteriori che possono verificarsi in un determinato caso:

Regola 3 (I Giocatori). Nell'ipotesi di commozione cerebrale permanente, il giocatore potrà essere sostituito anche se sono già stati effettuati i complessivi 5 cambi consentiti.

Nell'ipotesi di commozione cerebrale permanente, il giocatore potrà essere sostituito anche se sono già stati effettuati i complessivi 5 cambi consentiti. Regola 3 (I Giocatori). Il capitano di ogni squadra deve indossare la relativa fascia identificativa.

Il capitano di ogni squadra deve indossare la relativa fascia identificativa. Regola 4 (L’Equipaggiamento dei Giocatori). I giocatori sono gli unici responsabili dell’idoneità dei parastinchi che, in base al punto 4.2 devono essere di un materiale capace di assicurare adeguata protezione e coperti dai calzettoni.

I giocatori sono gli unici responsabili dell’idoneità dei parastinchi che, in base al punto 4.2 devono essere di un materiale capace di assicurare adeguata protezione e coperti dai calzettoni. Regola 12 (Falli ed Irregolarità). Non tutti i falli di mano che stoppano una chiara ed evidente occasione da gol sono da punire con un'espulsione diretta, scenario che, invece, si verifica in ipotesi di fallo di mano volontario.

Non tutti i falli di mano che stoppano una chiara ed evidente occasione da gol sono da punire con un'espulsione diretta, scenario che, invece, si verifica in ipotesi di fallo di mano volontario. Regola 14 (Il Calcio di Rigore). Al momento del tiro la palla deve toccare il dischetto e l’ingresso anticipato dei giocatori in area deve essere punito (e sarà riptetuto) solo se ha un impatto effettivo sulla ribattuta.