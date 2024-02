Il Brighton perde la sua stella, Mitoma fuori fino al resto della stagione: salterà la Roma Tegola importante per il Brighton in vista del doppio impegno con la Roma in Europa League: Mitoma salterà per infortunio il resto della stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il Brighton dovrà rinunciare a una delle sue stelle per tutto il resto della stagione: Roberto De Zerbi ha annunciato che l'infortunio di Kaoru Mitoma è più grave del previsto, una pessima notizia per i Seagulls che dovranno fare a meno della loro stella anche nel doppio incontro di Europa League con la Roma.

Contro i giallorossi il giapponese sarà assente, ma con molta probabilità avrà bisogno di oltre tre mesi per rimettersi completamente in sesto. In pratica tornerà in campo quando la stagione sarà finita, una tegola non di poco conto per il suo club che si è affacciato per la prima volta al calcio europeo.

A dare la notizia è stato lo stesso De Zerbi nella conferenza stampa di presentazione della partita di FA Cup contro il Wolverhampton: "Una brutta, brutta situazione. Penso che non potremo contare su Mitoma fino alla fine della stagione". Il giapponese ha subito un bruttissimo infortunio causato da uno scontro con Mason Holgate (poi espulso) durante la partita contro lo Sheffield.

Quella di Bramall Lane potrebbe essere l'ultima partita della stagione per Mitoma che deve fare i conti con un problema alla schiena. Le sensazioni iniziali facevano presagire un rientro più rapido, ma De Zerbi non ha lasciato nessuno spiraglio di speranza: "Ha un infortunio alla schiena, è un problema importante. Penso che starà fuori per due o tre mesi e con due o tre mesi finirà la stagione".

La Roma avrà un pericolo in meno con cui dover fare i conti: il giapponese infatti è una delle armi migliori del Brighton, un giocatore difficile da affrontare e che avrebbe potuto creare molti problemi alla difesa di De Rossi. Quest'anno ha dovuto già fare i conti con un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per due mesi, ma nonostante tutto è riuscito a portare a casa 6 assist e 3 gol nelle 26 partite giocate in tutte le competizioni.