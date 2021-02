Roma – Braga dove vederla, canale TV e diretta streaming su Sky

Roma – Braga è il match di ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/2021, in programma oggi allo Stadio Olimpico a partire dalle ore 21. aLa Roma ha ipotecato il passaggio agli ottavi di finale dell’Europa League nella gara d’andata ma non dovrà sottovalutare lo Sporting Braga nella sfida di ritorno. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta TV su Sky e in streaming su Sky-Go e Now Tv. Ecco tutte le informazioni sulla partita.