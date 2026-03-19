Roma-Bologna oggi in Europa League, dove vedere il derby italiano: orario TV e formazioni della partita

Roma-Bologna è la partita di ritorno degli ottavi di Europa League: si decide tutto allo stadio Olimpico dopo il pareggio per 1-1 all’andata. Si giocherà oggi, giovedì 19 marzo alle 21:00, con diretta TV su Sky. Tutte le informazioni sulle formazioni di Gasperini e Italiano.

Roma e Bologna si affrontano nel match di ritorno per gli ottavi di finale di Europa League. La sfida tra la squadra di Gian Piero Gasperini e di Vincenzo Italiano deciderà chi approderà ai quarti dopo il pareggio per 1-1 dell'andata: si giocherà oggi, giovedì 19 marzo con calcio d'inizio alle ore 21:00, e la partita si potrà vedere in diretta TV su Sky.

Dopo l’1-1 dell’andata allo stadio Dall’Ara, Roma e Bologna tornano ad affrontarsi nel secondo derby italiano della competizione. Nel primo round hanno lasciato il segno Bernardeschi e Pellegrini.

Le due squadre arrivano all’appuntamento con stati d’animo opposti: i giallorossi sono reduci dalla sconfitta per 2-1 contro il Como nello scontro diretto per la zona Champions, mentre il Bologna si presenta con entusiasmo dopo il successo per 1-0 sul Sassuolo al Mapei Stadium, deciso dal gol di Dallinga.

Dove vedere Roma-Bologna in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

Roma-Bologna, con fischio d'inizio alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv su Sky che detiene i diritti della competizione. Tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno sintonizzarsi ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 251 per non perdersi neanche un minuto di questa sfida tutta italiana.

In streaming la possibilità invece di assistere alla partita sull'app Sky Go riservata sempre a tutti gli abbonati. In alternativa la possibilità di NOW. La telecronaca del match è affidata a

Roma-Bologna, le formazioni della partita di Europa League

Gasperini punta su Pellegrini e Zaragoza a supporto di Malen. Italiano potrebbe optare sul tridente formato da Bernardeschi, Castro e Rowe.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, N’Dicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, Zaragoza, Malen.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Casale, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.