Serie A
video suggerito
video suggerito

Il Como vince 2-1 lo ‘spareggio’ Champions con la Roma: lariani quarti da soli, rosso dubbio per Wesley

Il Como batte 2-1 una Roma ridotta in dieci uomini per l’espulsione dubbia di Wesley e si porta da sola al quarto posto in classifica, con un punto di vantaggio sulla Juventus. A segno per i lariani Douvikas e Diego Carlos nel secondo tempo, dopo il calcio di rigore messo a segno a inizio partita da Malen.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Paolo Fiorenza
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Como ribalta nel secondo tempo il risultato dello ‘spareggio' Champions con la Roma, vincendo 2-1 al Sinigaglia. I giallorossi erano andati in vantaggio con Malen su calcio di rigore poco dopo il fischio d'inizio, poi nella ripresa sono arrivati i gol di Douvikas e Diego Carlos, con Svilar non irreprensibile in entrambe le occasioni. I lariani adesso sono quarti da soli in classifica, con un punto di vantaggio sulla Juventus e tre sui giallorossi, che hanno protestato per l'espulsione di Wesley per somma di ammonizioni arrivata tra i due gol del Como. Il secondo giallo è apparso in effetti abbastanza dubbio.

Gasperini lancia El Shaarawy dal 1′ sulla trequarti assieme a Pellegrini, alle spalle dell'inamovibile Malen. In difesa pesante l'assenza di Ndicka, che è squalificato: con Mancini giocano Hermoso e Ghilardi nei tre davanti a Svilar. Fabregas risponde con uno schieramento senza punti di riferimento offensivi classici: Nico Paz è assistito da Caqueret e Baturina.

Pronti via e la Roma va subito in vantaggio al 7′ su calcio di rigore molto netto, concesso per un'entrata in ritardo di Diego Carlos su El Shaarawy e trasformato con sicurezza da Malen, che continua nel suo straordinario ruolino da quando è arrivato nel mercato invernale: per l'olandese è il settimo gol in nove partite.

Leggi anche
Gasperini sul rosso di Wesley: "Non è la prima volta che il Como ha queste situazioni, le cercano"
L’esultanza di Malen dopo aver trasformato il calcio di rigore
L’esultanza di Malen dopo aver trasformato il calcio di rigore

La reazione del Como è in un sinistro di Nico Paz sventato in allungo da Svilar, sveglio anche poco dopo su Valle. La Roma sembra aver buon gioco a imbrigliare i lariani, che si scuotono nel finale di prima frazione: prima Ramon spedisce di poco fuori colpendo la sfera col ginocchio, poi Nico Paz conclude alto da posizione favorevole dopo una bella azione di Caqueret.

Fabregas azzecca i cambi nell'intervallo: dentro Diao e Douvikas al posto di Kempf e Sergi Roberto. I due nuovi entrati cambiano volto alla squadra. Douvikas pareggia al 59′ dopo essere scattato sul filo del fuorigioco: il suo sinistro beffa tra le gambe uno Svilar non perfetto. Al 64′ c'è un episodio pesante nell'economia del match: Wesley, già ammonito, viene espulso per un secondo giallo abbastanza discutibile, su cui il VAR non può intervenire a termini di protocollo.

Da quel momento il Como inizia a spingere a tutta alla ricerca della posta piena, sfiorando un paio di volte il gol del 2-1 e trovandolo al 79′ con Diego Carlos, che è al posto giusto al momento giusto per ribadire in rete la respinta di Svilar (anche qua non del tutto incolpevole) sulla conclusione di Smolcic. Finisce 2-1 nel tripudio del Sinigaglia: la qualificazione alla Champions League si avvicina.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Como
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Serie A
In campo Lazio e Milan: 0-0. Il Como batte 2-1 la Roma nello ‘spareggio' Champions
Al Sinigaglia Malen illude la Roma nel primo tempo, poi Douvikas e Diego Carlos fanno gioire il Como
Fabregas contro Gasperini, andato via senza stringergli la mano: "Quello che ha fatto non è sportivo"
Gasperini sul rosso di Wesley: "Non è la prima volta che il Como ha queste situazioni, le cercano"
Wesley espulso per un fallo 'leggero' su Diao, Gasperini furioso: decisione dubbia, Roma in 10 uomini a Como
Come è andato il confronto tra Beppe Marotta e gli arbitri nei momenti concitati dopo Inter-Atalanta
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views