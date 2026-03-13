Europa League
video suggerito
video suggerito

Castro furioso per l’arbitraggio in Bologna-Roma: “Il difensore mi ha preso per il collo”

Castro si infuria dopo Bologna-Roma di Europa League per via dei tanti falli ricevuti e di un arbitro che è difficilmente intervenuto: “Il difensore mi ha preso per il collo”.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il gol di Pellegrini segnato al Dall'Ara consente alla Roma di lasciare ancora apertissimo il discorso qualificazione ai quarti di Europa League dopo il pareggio 1-1 in casa del Bologna nel match d'andata. Una partita che nel primo tempo non ha visto grosse occasioni da entrambe le partite e che si è acceso solo nella ripresa. Bernardeschi porta in vantaggio i suoi confermando il suo ottimo periodo di forma prima del pareggio realizzato proprio da Pellegrini.

Una partita che per un attimo ha vissuto anche qualche momento di nervosismo che secondo l'attaccante del Bologna, Santiago Castro, è stato gestito male dal direttore di gara. Nell'intervista post partita è stato proprio l'attaccante argentino a parlare di questo spiegando il suo punto di vista lamentando anche qualche "abbraccio" di troppo: "Dopo il gol l'arbitro non ha fatto bene per noi, possiamo dirlo tranquillamente – ha spiegato ai microfoni di ‘Radio Radio' -. Non è possibile che tutto il tempo il difensore mi abbia fatto 4-5 falli, e mi ha preso per il collo. Ma ci sta, il calcio è anche questo e in Europa si gioca così". 

Castro sottolinea di non voler trovare scuse ma solamente di evidenziare un fatto. Il difensore della Roma che ha "preso per il collo" Castro dovrebbe essere Ndicka autore di una marcatura serrata sul centravanti del Bologna. Proprio di lui infatti ha parlato anche Vincenzo Italiano sempre a proposito della marcatura un po' troppo "affettuosa" nei confronti dello stesso Castro: "L’arbitro è stato troppo permissivo nei confronti di Ndicka – ha spiegato -. Per me ha fatto un bel po’ di falli nei confronti di Castro, tante volte in maniera sporca, tirandogli la maglia e il braccio, cercando di prendere posizione. Secondo me l’arbitro lì veramente non ha permesso a Castro di giocare più palloni".

Leggi anche
Bologna-Roma oggi in Europa League, dove vedere il derby italiano: orario TV e formazioni ufficiali della partita
La marcatura di Ndicka su Castro.
La marcatura di Ndicka su Castro.

Nel post-partita e nelle immagini catturate dai bordocampo, Castro è apparso furioso. Ce l'aveva con questa aggressività gratuita a gioco fermo ricevuta e con il direttore di gara per non aver sanzionato l'episodio con il cartellino rosso o con l'intervento del VAR. Detto questo Castro ha poi rimandato il discorso al match di ritorno e nel breve alla sfida di campionato prevista nel prossimo turno di Serie A contro il Sassuolo. Da lì in poi l'obiettivo della squadra di Italiano sarà quello di tentare l'impresa all'Olimpico e prendersi la qualificazione ai quarti di Europa League.

Immagine
Immagine
Europa League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Bologna
Calcio
Europa League 2025/26
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Formula 1
Il Mondiale fa tappa in Cina, la Ferrari sfida la Mercedes per la "mini pole" della Sprint
Russell svela la falla nel nuovo regolamento F1 sulle partenze: "C'è un bug nel giro di formazione"
La Ferrari cambia motore per la F1 2027, ma potrebbe debuttare già nel Mondiale in corso: solo in un caso
La Rossa di Maranello porta l'ala "Macarena" al GP Cina: come funziona e quanto rende più veloci le SF-26
Il vero problema della nuova F1 non è tanto che sembra Mario Kart, ma le magagne della Mercedes
Michele Mazzeo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Europa League
api url views