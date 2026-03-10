Rodri denunciato dai vicini per quello che ha fatto col suo drone: “Mia moglie è molto infastidita”

Rodri è finito al centro di una polemica con i vicini del palazzo in cui vive, che hanno deciso di segnalare l’episodio alla polizia. Alcuni residenti di un grattacielo a Salford, nell’area della Greater Manchester, sostengono infatti che il calciatore del Manchester City abbia fatto volare un drone molto vicino alle finestre dei loro appartamenti, creando disagio e preoccupazione per la propria privacy.

Secondo quanto raccontato da diversi inquilini, il dispositivo sarebbe stato avvistato davanti alle abitazioni prima di tornare verso il terrazzo dell’attico dove vive il giocatore: un residente ha spiegato di essersi trovato improvvisamente il drone a pochi metri dalla finestra mentre guardava la televisione, situazione che avrebbe spinto lui e altri vicini a lamentarsi con la gestione del condominio e successivamente con le autorità.

Uno dei condomini del palazzo ha contattato il giornale inglese The Sun e ha dichiarato: "Mia moglie ne è molto infastidita. Uno dei vantaggi di vivere così in alto è che nessuno ti infastidisce, ma ora siamo tormentati da Rodri e dal suo drone".

Bufera su Rodri: drone vicino agli appartamenti, scatta la denuncia dei vicini

La vicenda ha acceso il dibattito tra gli abitanti del palazzo, alcuni dei quali temono che l’utilizzo del drone possa violare le norme sulla privacy e le regole che disciplinano il volo di questi dispositivi.

Le immagini del centrocampista mentre utilizza il telecomando sul balcone sarebbero anche circolate nelle chat interne del condominio.

La Greater Manchester Police ha confermato di aver ricevuto una segnalazione e ha avviato verifiche per chiarire quanto accaduto e accertare se siano state rispettate le normative stabilite dalla Civil Aviation Authority sull’utilizzo dei droni nelle aree residenziali.

Il Manchester City non ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda e non ha fatto trapelare nulla, le cosiddette ‘veline' che spesso vengono date in pasto alla stampa, in merito all'accaduto.