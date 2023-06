Rivoluzione totale in casa Milan: altro addio eccellente dopo Maldini e Massara Dopo il terremoto che ha stravolto l’area sportiva, la rivoluzione in casa Milan si allarga anche ai calciatori: i rossoneri dicono addio anche a Brahim Diaz che torna ufficialmente al Real Madrid mentre il suo sostituto non è ancora stato trovato.

A cura di Michele Mazzeo

La rivoluzione in casa Milan non sembra essersi arrestata con l'addio di Paolo Maldini e Frederic Massara. Con l'avvento della nuova era in cui a gestire l'area sportiva sono l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il capo scouting Geoffrey Moncada infatti arrivano anche i primi cambiamenti alla rosa di Stefano Pioli (che al momento resta saldo sulla panchina rossonera). E arriva subito una partenza eccellente.

Dopo tre stagioni in prestito con il club meneghino infatti il trequartista Brahim Diaz saluta definitivamente Milano per far rientro in pianta stabile al Real Madrid. Il club merengue ha infatti annunciato ufficialmente che martedì 13 giugno alle ore 12 presenterà il talentuoso spagnolo che il prossimo anno resterà alla corte di Carlo Ancelotti come si evince anche dal sostanzioso rinnovo di contratto siglato con il calciatore la cui scadenza è stata ora prorogata al 30 giugno 2027.

Il Milan perde dunque uno dei calciatori più talentuosi della rosa che, a sprazzi nella stagione dello Scudetto e con più continuità in quella appena conclusa, si era imposto insieme a Rafael Leao come colui che dava qualità alla manovra corale. Ma non solo. I rossoneri, dopo questo addio eccellente, dovranno ora risolvere al più presto la questione riguardo futuro sostituto di Brahim Diaz dato che i due uomini in rosa considerati papabili per ricoprire il ruolo lasciato vacante dallo spagnolo, Charles De Ketelaere e Yacine Adli, hanno abbondantemente deluso le aspettative nella loro prima annata in maglia rossonera. Il club meneghino dovrà ora dunque accelerare le operazioni per chiudere per il giapponese Daichi Kamada svincolatosi a parametro zero dall'Eintracht Francoforte e che sembrava ormai certo dell'approdo a Milano prima però dell'improvviso terremoto arrivato con gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara.