Rissa violentissima dopo lo show di Messi a Dallas: al fischio finale volano calci e pugni Violentissima rissa dopo il match tra Dallas e Inter Miami di Leagues Cup: la squadra di Messi ha trionfato ma dopo il fischio finale un brutto episodio ha offuscato la scoppiettante sfida conclusasi solo ai rigori.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter Miami, guidata da Lionel Messi, si è qualificata per la fase successiva della Leagues Cup dopo una sfida emozionante vinta contro l'FC Dallas e conclusasi solo dopo i calci di rigore. Lo show della Pulce, che ha segnato una doppietta e ha insaccato una splendida punizione fissando il risultato sul 4-4, è stato parzialmente offuscato da una violenta rissa tra i tifosi dopo la partita che ha lasciato un po' l'amaro in bocca a tutti.

Mentre la gente usciva dall'impianto si è verificato questo spiacevole episodio, che ha meravigliato tutti gli Stati Uniti perché non si erano mai verificate situazioni simili nei tornei calcistici organizzati dalla MLS.

La violenta rissa è stata ripresa da un video ed è stato condivisa sui social media, diventando rapidamente virale: da quello che si può notare ci sono tre uomini e una donna coinvolti in uno scontro fisico nei pressi delle tribune dello stadio e non ci sono agenti di sicurezza che possa intervenire per placare gli animi.

Negli ultimi istanti del video si nota come uno degli uomini ‘impegnati' nella rissa abbia addirittura simulato una mossa di wrestling. Oltre a questo frame molto singolare si sentono anche diverse urla, che fanno capire quanta aggressività ci fosse in quegli istanti: adesso, però, bisognerà capire se ci saranno sanzioni per i due club dopo quanto accaduto.

Una vicenda davvero spiacevole che ha messo in ombra la bella sfida tra Inter Miami e Dallas che si è conclusa sul risultato di 4-4 e ha visto la squadra di Messi, Busquets e Jordi Alba trionfare ai calci di rigore (5-3) e strappare il pass per i quarti di finale della Leagues Cup della Major League Soccer (MLS).

Ora la squadra del Tata Martino sfiderà la vincente del duello tra Charlotte FC e Houston Dynamo il prossimo lunedì per provare ad entrare tra le prime quattro del torneo.