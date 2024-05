video suggerito

Rissa nel riscaldamento tra Amburgo e ⁦St. Pauli: il derby si infiamma prima del fischio d’inizio Rissa durante il riscaldamento tra Amburgo e ⁦St. Pauli: il derby di Amburgo si infiamma prima del fischio d’inizio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rissa durante il riscaldamento tra Amburgo e ⁦St. Pauli: il derby di Amburgo si infiamma prima del fischio d'inizio. Una partita da sempre molto accesa sia da punto di vista sportivo che politico, con le tifoserie che sono da sempre rivali e non fanno nulla per evitare tensioni in ogni occasione.

Si tratta di una gara importantissima perché il St.Pauli in caso di vittoria trionferebbe nel campionato di 2.Bundesliga e tornerebbe in Bundesliga dopo 13 anni: discorso diverso per l'Amburgo, che se dovesse perdere vedrebbe allontanarsi le speranze dei padroni di casa di puntare al terzo posto che vale lo spareggio con la terzultima della Bundesliga.

Oltre al carico di tensione dei soliti derby di Amburgo, oggi il St.Pauli si gioca la possibilità di vincere in casa dei rivali di sempre e conquistare aritmeticamente il pass per la massima serie.

La storia del derby di Amburgo tra HSV e St.Pauli

Quello di Amburgo è uno dei derby più sentiti del nord della Germania perché i due club hanno due storie molto diverse: l'Amburgo è uno dei club storicamente più vincenti del calcio tedesco, con trofei di livello nazionale che europeo; mentre il St.Pauli è una squadra che non ha mai vinto nulla e che ha partecipato poche volte alla Bundesliga (8), ma che è un vero e proprio fenomeno di massa a livello sociale.

Si tratta di una rivalità che, come già anticipato, che va oltre il campo e sfocia nella politica e nel sociale: la tifoseria dell'Amburgo si è sempre contraddistinta per i suoi comportamenti xenofobo e per le sue simpatie neonazisti a partire dagli anni '70-'80 mentre il St. Pauli negli anni '70 era popolare tra i punk e gli anarchici, schierandosi esattamente all'opposto e rendendosi protagonista di iniziative sociali che attiravano soprattutto tifosi di sinistra. Una visione completamente diversa sia del mondo che dello sport.