video suggerito

Rissa durante una partita in Spagna, i calciatori perdono la testa: allenatore preso a calci e pugni Rissa durante una partita in Spagna sospesa al minuto 82. Due espulsioni fanno scoppiare le due panchine scatenando lo scontro fisico tra calciatori. Uno dei due allenatori ha la peggio finendo colpito da calci e pugni. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una partita di calcio si trasforma improvvisamente in una battaglia in Spagna nel corso di una sfida valida per il campionato della Federazione di Malaga. Una sorta di campionato regionale che vedeva in campo due squadre: il Miraflores City e il Banús Fútbol. In un video diventato immediatamente virale viene ripreso il momento in cui i calciatori in campo, ma anche dirigenti e allenatori, perdono la testa iniziando una maxi rissa che coinvolge tutti senza esclusioni di colpi. Dagli spalti urlano: "Stiamo chiamando la polizia, sta arrivando".

Ma niente frena la follia di alcuni dei protagonisti i quali perdono il controllo andando oltre. A quanto pare, lo scontro è iniziato tra le panchine dopo l'espulsione di un giocatore di ciascuna squadra. L'arbitro ha sospeso la partita all'82° minuto, con il punteggio provvisorio di 1-3. L'accaduto è oggetto di indagine da parte della polizia, mentre la Federazione calcistica di Malaga sta analizzando i video per adottare le proprie misure disciplinari, come stabilito dalla normativa, per cercare di individuare gli eventuali responsabili.

La polizia ha arrestato almeno uno degli aggressori coinvolti nella rissa, accusato di aver aggredito l'allenatore avversario. Nelle immagini si vede infatti l'uomo all'altezza del centrocampo affrontato da almeno due persone che lo colpiscono con pugni e calci violenti difeso solo dall'intervento di alcuni suoi giocatori che però non riusciranno ad evitare il peggio. È stato infatti necessario per lui l'intervento medico da parte dei sanitari in campo per la partita. L'incidente è attualmente sotto inchiesta e la Federazione ha i video per adottare le proprie misure disciplinari.

Leggi anche Botte tra pugili in conferenza e uova spaccate in faccia: colpa di un debito record con Neymar

A gennaio un episodio simile in una partita tra bambini: genitori protagonisti di una rissa

Indignazione sui social per quanto visto specie alla luce di ciò che era già accaduto a gennaio quando, sempre a Malaga, ci fu uno scontro tra i genitori dei bambini che stavano giocando una partita a Fuengirola. Gli agenti della Polizia anche in quel caso sono intervenuti nella rissa senza effettuare arresti, ma solo per separare le parti. Insomma, l'ennesimo episodio di violenza nel mondo dello sport, nello specifico nel calcio, che purtroppo ancora oggi mostra immagini di questo tipo.