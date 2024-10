video suggerito

Rinviata per l’alluvione anche Valencia-Real Madrid: il calcio spagnolo si ferma davanti alla tragedia Tutte le competizioni attorno alla regione valenciana colpita dal DANA sono state sospese ad oltranza. Nel primo pomeriggio di giovedì 31 ottobre la RFEF, la Federcalcio spagnola, ha diramato un nuovo comunicato aggiornando le gare, inserendo anche quella di Liga tra Valencia e Real, in programma sabato sera. Su tutti gli altri campi, si osserverà un minuto di silenzio per le vittime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Di fronte all'immane tragedia che ha colpito in principal modo la Comunità Valenciana, anche il calcio spagnolo ha deciso di fermarsi. Tutte le partite nelle zone alluvionate sono state fermate: rinvii a data da destinarsi, ingolfando ulteriormente calendari sempre più intransigenti a qualsiasi possibilità di posticipo, ma non poteva essere altrimenti. E così, anche il big match di Liga tra Valencia e Real Madrid è stato ufficialmente cancellato dalla RFEF.

La Federcalcio spagnola ha annunciato giovedì pomeriggio il rinvio ufficiale di tutte le partite di calcio che coinvolgono i club della Comunità Valenciana. Tra queste c'è anche la sfida della Liga tra Valencia e Real Madrid. Una decisione che era attesa e che è arrivata dopo un paio di giorni di riflessione ma non poteva essere altrimenti: dopo le piogge torrenziali e le inondazioni causate dal DANA che hanno causato più di 100 morti nella regione e migliaia di persone senza più nulla, sarebbe stato folle scegliere altra strada.

Il comunicato ufficiale della Federcalcio spagnola sui rinvii

"Al di là dei rinvii, il calcio spagnolo ha voluto mostrare la sua solidarietà alle persone colpite, in particolare ai parenti di coloro che sono morti in questo disastro naturale", ha affermato oggi la Federazione nel suo comunicato stampa. "Ed è per questo che tutte le partite giocate mercoledì nelle competizioni organizzate dalla RFEF sono state precedute da rispettosi minuti di silenzio. Questa situazione si ripeterà durante il fine settimana".

Leggi anche Real e Barcellona fermano gli allenamenti per un gesto toccante: ricordano le vittime di Valencia

Il calcio si ferma: dove si gioca minuto di silenzio per le vittime

Il calcio spagnolo – e anche lo sport in generale – si è fermato e si fermerà, in segno di rispetto, cordoglio e assistenza: le energie e le risorse disponibili vertono tutte verso le zone devastate dall'alluvione. Così era già avvenuto immediatamente il rinvio per le partite infrasettimanali della Copa del Rey, e così la Federcalcio spagnola (RFEF) ha confermato lo stop generale di tutte le partite di calcio professionistiche e amatoriali, femminili e maschili, dei club spagnoli della regione. Oltre a questi provvedimenti, è stato decretato ufficialmente dalla Federcalcio spagnola anche che in tutte le partite delle due competizioni della Liga sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'alluvione, come era stato già annunciato nei giorni scorsi.