Barcellona-Real Madrid in finale Coppa del Re, dove vederla in TV e streaming gratis: orario e canali in chiaro

Barcellona-Real Madrid dopo undici anni torna ad essere la finale di Copa del Rey. La partita si disputa a Siviglia stasera, sabato 26 aprile, calcio d'inizio alle 22. Diretta TV solo su sette canali in Italia, streaming con Cronache di Spogliatoio.

A cura di Alessio Morra

Stasera a ‘La Cartuja' a Siviglia Barcellona e Real Madrid si affrontano nella finale di Coppa del Re. Può sembrare un classico, ma in realtà le sfide tra blaugrana e blancos non sono così tante nell'ultimo atto della coppa nazionale. Flick, che mercoledì prossimo sfiderà l'Inter nella semifinale di andata di Champions League, e Ancelotti si ritrovano a distanza di tre mesi in un'altra finale. Quella della Supercoppa la vinse nettamente il Barcellona

Dal 1990 in poi solo tre volte Barcellona e Real Madrid si sono sfidate in finale di Coppa del Re. Nel '90 la vinse Cruyff. Poi ci sono stati i trionfi di Mourinho nel 2011 e di Ancelotti nel 2014. Quindi si ritorna a sfidarsi in finale dopo undici anni. Il Barcellona ha vinto 31 volte il trofeo, il Real invece 20 (in mezzo l'Athletic Bilbao). In assoluto sarà la settima finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid, che vuole provare a vincere il terzo titolo stagionale, dopo Coppa Intercontinentale e Supercoppa Europea.

Partita: Barcellona-Real Madrid

Dove: Stadio la Cartuja, Siviglia

Quando: sabato 26 aprile 2025

Orario: ore 22:00

Diretta TV: TeleLombardia

Diretta streaming: Cronache di Spogliatoio

Competizione: Copa del Rey, finale

Barcellona-Real Madrid, dove vederla in chiaro: orari e canali TV

La finale di Copa del Rey in TV si potrà vedere solo su sette canali regionali. TeleLombardia è quello ufficiale. Ma il Clasico sarà visibile anche sui canali dello stesso circuito, il Gruppo Mediapason: Videogruppo (Piemonte), Medianordest (Veneto), Tele Due (Puglia), Sesta Rete (Emilia Romagna), Toscana TV (Toscana), Telerent (Sicilia). Telecronaca di Mauro Suma e Matteo Zorloni.

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in streaming gratis

Sarà trasmessa gratuitamente in streaming la finale di Coppa del Re, che si potrà seguire in diretta sul canale YouTube di ‘Cronache di Spogliatoio'. Il Clasico di coppa, il quarto della stagione, si potrà seguire a partire dalle ore 22 con la telecronaca di Marco Cattaneo e Federico Balzaretti.

Barcellona-Real Madrid, le probabili formazioni della finale di Coppa del Re

Non si risparmia nessuno. C'è un trofeo da vincere. Niente turnover per il Barcellona, che pure è chiamato tra pochi giorni alla semifinale d'andata di Champions League con l'Inter, né tantomeno per il Real Madrid, che si trova a dover salvare questa parte finale di stagione e vuole vincere almeno un trofeo, la Coppa del Re è l'ultima chance, perché in campionato il ritardo dai catalani è di quattro punti.

Barcellona (4-3-3): Szczesny; Garcia, Araujo, Cubarsì, Fort; Gavi, Pedri, Dani Olmo; Yamal, Ferran Torres, Raphinha. All. Flick

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Vasquez, Rudiger, Asensio, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Ancelotti