Rincorre l’arbitro e lo atterra con una spallata: viene espulso e rischia sei mesi di squalifica Un calciatore ha dato una spallata volontaria all’arbitro in una partita del campionato cinese e ora rischia sei mesi di squalifica.

A cura di Vito Lamorte

Sui campi di calcio se ne vedono di tutti i colori, inutile stupirsi. Ci sono momenti inaspettati che restano nel cuore per la loro dolcezza e per il sentimento che lasciano in ognuno di noi e poi ci sono anche episodi inutili che guadagnano la loro notorietà istantanea ma finiscono nell'oblio dopo pochi giorni. Uno di questi è accaduto in Cina poche ore fa e ha visto protagonista il brasiliano Henrique Dourado.

Il 32enne ex Palmeiras e Flamengo si è reso protagonista di un bruttissimo gesto nei confronti dell'arbitro Ning Ma e ora rischia una squalifica pesantissima. Erano passati 15 minuti dall'inizio della partita della sua squadra, Henan Jianye, contro il Wuhan River, quando ha rifilato una spallata al direttore di gara che si è subito rialzato per seguire l'azione ma poco dopo ha estratto il cartellino rosso nei suoi confronti, mandandolo anzitempo negli spogliatoi.

Gesto volontario o casuale? Inizialmente sembrava uno scontro senza cattive intenzioni ma rivedendo l'azione si capisce che il calciatore prende la rincorsa da lontano e punta l'arbitro, che stava seguendo la palla. Henrique Dourado, che veste la maglia dell'Henan Jianye dal 2019 si è beccato così la sua prima espulsione in 54 partite da quando è in Cina, ma poco prima i due avevano avuto un diverbio per un'altra situazione di gioco e, evidentemente, la situazione non si era esaurita in quel momento.

All'inizio sembrava che l'arbitro, internazionale dal 2011, avesse considerato l'evento come casuale e che il giocatore non lo avesse visto mentre stava rincorrendo l'avversario: dopo qualche secondo ha accordato la decisione disciplinare all'attaccante, che è andato a fare la doccia molto prima rispetto agli altri 21 in campo.

In base alle regole della federazione cinese ora Henrique Dourado rischia sei mesi di squalifica.

Il duello tra Wuhan e Henan si è concluso con un pareggio per 2-2 e la squadra di Henrique Dourado è al terzo posto nel campionato Cinese con 27 punti.