Rimini a rischio esclusione dal campionato di Serie C: come può cambiare la classifica del girone B

L'avventura in Serie C del Rimini Calcio può essere giunta al capolinea. La società ha chiuso la stagione passata con quasi 4 milioni e mezzo di perdita, ed è stata messa in liquidazione. Attualmente il club milita all'ultimo posto del girone B con -5 punti frutto di alcune inadempienze amministrative registrate già in estate ancor prima dell'inizio della stagione. Il totale dei punti di penalizzazione è arrivato a -16 anche se la squadra romagnola è riuscita a recuperare tanto frutto anche di 3 vittorie e 2 pareggi fino a questo momento.

Ma ora sembra essere arrivata la parola fine sul campionato del Rimini. Secondo quanto scrive il Resto del Carlino appare ormai certa l’esclusione dal campionato dei biancorossi, con l’annullamento di tutti i punti conquistati fin qui. Resta però da vedere se la Figc agirà subito o se attenderà il forfait nelle prossime due gare, quella in casa con la Torres del 30 e quella di San Benedetto del 6 dicembre, in cui la squadra non dovrebbe partecipare.

Il Rimini in campo contro l’Ascoli in questa stagione.

All'orizzonte si profila dunque il fallimento, curatore fallimentare e istanza di esercizio provvisorio alla Lega Pro. Il futuro calcistico della società romagnola potrebbe però proseguire andando avanti almeno con settore giovanile e femminile anche in caso di stop alla prima squadra. L'intento del club e di coloro i quali attorno, come ad esempio la politica locale, si stanno interessando in queste ore alle sorti del club, è quello di evitare la stessa sorte della SPAL che è dovuta ripartire dal campionato di Eccellenza perdendo tutti i diritti sportivi comprese le squadre giovanili oltre a dover cambiare nome e logo. Perdere marchio e diritti sportivi sarebbe sicuramente e un danno incalcolabile per il Rimini.

Nel frattempo ci si chiede come sia stato possibile far iscrivere una società in queste condizioni e quali controlli siano stati fatti prima di procedere all'iscrizione. Di fatto, dopo il caos dello scorso anno, la Serie C si ritrova a fare i conti con l'ennesima esclusione in corso e conseguente rivoluzionare della classifica attuale. Il Carpi si vedrà tolti i 3 punti conquistati coi romagnoli, per Campobasso e Vis Pesaro che avevano pareggiato sarà solo -1, addirittura immutata la classifica di Perugia, Pineto e Forlì che avevano perso col Rimini.

Questa la futura nuova classifica senza il Rimini