Retegui infortunato, esce dal campo contro l'Empoli prima dell'intervallo: a rischio la Supercoppa Retegui non riesce a continuare la partita e chiede il cambio a Gasperini attorno al 20′: c'è apprensione per le condizioni dell'attaccante in vista dei prossimi impegni.

A cura di Ada Cotugno

I tifosi dell'Atalanta sono in apprensione per le condizioni di Mateo Retegui, uscito dal campo al 21′ durante la partita tra Atalanta ed Empoli. Gasperini è costretto a rinunciare al suo attaccante mentre è sotto per 1-0 con i toscani, ma il pensiero va tutto verso gli impegni di Supercoppa Europea dove il centravanti della Nazionale potrebbe non essere disponibile.

È una tegola non indifferente per i bergamaschi che, oltre al lungodegente Scamacca, devono rinunciare anche all'ex Genoa che non potrà completare il tridente assieme a Lookman e De Ketelaere nei prossimi impegni. Al sui posto l'allenatore ha schierato Zaniolo, ammonito un minuto dopo il suo ingresso in campo.

Retegui sostituito durante Atalanta-Empoli

Al quarto d'ora di gioco l'attaccante si è seduto a terra, lamentando un problema muscolare all'altezza della parte anteriore della coscia sinistra. Lo staff medico dell'Atalanta è subito intervenuto e Retegui ha provato a continuare la partita per circa cinque minuti, prima di chiedere il cambio al suo allenatore: non sono bastate le cure ricevute sul momento, il dolore era troppo per stringere i denti ed eventualmente rischiare un problema ancora maggiore.

Retegui non è riuscito a proseguire la gara a causa del dolore, costringendo Gasperini a operare il primo cambio forzato della partita attorno al 20′. Ora c'è grande apprensione per l'entità del suo problema: tutti sperano che il fastidio dell'italiano sia soltanto passeggero e gli esami strumentali di domani ci diranno di più sulle sue condizioni. L'allenatore spera di averlo presto a disposizione, visto il calendario difficilissimo dell'Atalanta che nell'ultima gara dell'anno affronterà la Lazio, per poi volare a Riyadh per la Supercoppa Italiana dove farà il suo esordio il prossimo 2 gennaio contro l'Inter.