Zaniolo incredulo dopo il suo ingresso in campo in Atalanta-Empoli: passa un minuto e viene ammonito Zaniolo entra in campo per sostituire Retegui durante Atalanta-Empoli e resta incredulo per la decisione dell'arbitro. L'ex Roma viene ammonito appena un minuto dopo il suo ingresso.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nicolò Zaniolo viene richiamato dalla panchina durante Atalanta-Empoli per entrare in campo. Gasperini deve correre ai ripari per sostituire l'infortunato Retegui il quale non riesce a proseguire. L'ex attaccante della Roma fa un minimo riscaldamento prima di portarsi sulla linea di fondo e fare il suo ingresso sul terreno di gioco. L'Empoli è già avanti di un gol e il risultato sarebbe stato clamoroso. Zaniolo dunque fondamentale durante la partita ma in appena un minuto viene subito ammonito. Il giocatore resta incredulo per quanto accaduto.

Il pestone di Zaniolo su Esposito.

È il minuto 20:22 di gioco quando Zaniolo fa ufficialmente il suo ingresso sul terreno di gioco del Gewiss Stadium. L'ex Roma prende il posto di Retegui ma al minuto 21:38 vede l'arbitro estrarre il cartellino giallo. Ma cosa è successo? L'ex Roma dopo uno stop sbagliato cerca di rincorrere la palla nel tentativo di recuperarla ma prende solo il piede di Esposito. Un autentico pestone al suo avversario da parte di Zaniolo che finisce subito sulla lista dei cattivi del direttore di gara e ora dovrà gestirsi fino a fine partita per non peggiorare le cose.

Il momento in cui Zaniolo sostituisce Retegui.

Il giocatore viene immediatamente consolato dai compagni di squadra che hanno solo in parte protestato col direttore di gara. Di fatto anche lo stesso Zaniolo ha accennato a una reazione con l'arbitro ma consapevole di aver commesso un brutto fallo. Per quanto fortuito l'intervento di Zaniolo è stato giustamente giudicato falloso e per questo meritevole di cartellino giallo. Ma l'ingresso in campo di Zaniolo non è stato del tutto negativo anche perché l'Atalanta successivamente ha poi trovato il gol del vantaggio.

Zaniolo importante per il gol del momentaneo 1-1 e del 2-1

La Dea non si lascia distrarre da questo episodio e continua ad attaccare a testa bassa per cercare il gol del pareggio. Una rete che arriva grazie a De Ketelaere che sfrutta al meglio un cross da sinistra di Zappacosta per insaccare in rete di testa la palla del momentaneo 1-1. In questo caso Zaniolo è stato importante per aver fatto spazio su quella traiettoria di cross andando a disturbare regolarmente il difensore dell'Empoli e creando di conseguenza lo spazio necessario per lasciare colpire di testa De Ketelaere. Successivamente Zaniolo serve anche l'assist per il gol del 2-1 firmato Lookman con un preciso colpo di petto.