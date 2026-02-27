Real Madrid-City è la partita più giocata della Champions: si affrontano per il quinto anno di fila

Sarà di nuovo Manchester City contro Real Madrid, una partita diventata ormai una classica del calcio europeo: negli ultimi sette anni si sono incontrate sei volte.

L'urna di Nyon ha parlato e ancora una volta ha fatto incrociare i camini di Manchester City e Real Madrid. L'accoppiamento non era neanche quotato perché ormai questo scontro tra giganti è diventata una classica della Champions League a ogni sua fase, dalle prime battute fino alla semifinale. Sarebbe stato bello vederli per una volta nell'ultimo atto, ma anche quest'anno una delle due dovrà mollare la presa agli ottavi di finale, per la gioia delle avversari che si troveranno un problema in meno nel tabellone nel prossimo turno.

Per qualcuno è l'occasione perfetta per assistere a un big match, per altri la ripetizione della partita così di frequente ha quasi stufato. Ma ormai il dado è tratto: nelle ultime sette edizioni della coppa le due squadre si sono scontrate sei volte, di cui cinque consecutivamente negli ultimi anni. Questo sarà il settimo atto, con l'ultimo che si è giocato nel mese di dicembre nella fase campionato della competizione, ma anche in un lasso di tempo così breve tante cose sono cambiate.

È di nuovo Real contro City

Li abbiamo lasciati nel mese di dicembre, con la vittoria degli inglesi per 2-1 nella fase campionato di questa Champions. Sulla panchina dei Blancos c'era ancora Xabi Alonso, vicino all'esonero, e il passo falso ha portato gli spagnoli a passare dagli spareggi per arrivare agli ottavi di finale. Si incontreranno di nuovo tre mesi dopo quella data, questa volta per una partita da dentro o fuori: solo una passerà ai quarti di finale, uno scenario che negli ultimi sette anni abbiamo già visto cinque volte nella fase a eliminazione diretta. Nella scorsa edizione si erano incrociate addirittura ai playoff, dove il Real Madrid aveva avuto la meglio, ma in realtà il confronto è piuttosto equilibrato.

Leggi anche Mourinho nei garage del Bernabeu per seguire il Benfica da un tablet: ha snobbato il Real Madrid

Nella stagione 2023/24 il Real aveva buttato il City fuori dalla Champions ai quarti, l'anno precedente invece il Manchester City era arrivato in finale (poi vinta contro l'Inter) eliminando i rivali spagnoli in semifinale, una rivincita rispetto al 2022 quando era accaduto l'opposto. Nel 2020 aveva vinto ancora una volta la squadra di Guardiola agli ottavi di finale, mentre prima ancora nella stagione 2015/16 i Blancos avevano vinto in semifinale e avevano poi portato a casa la coppa nella finale di San Siro contro l'Atletico Madrid. Anche questa volta l'incontro promette spettacolo e sarà un banco di prova importante anche per Arbeloa, un allenatore agli inizi della sua carriera tra i top club europei che dovrà vedersela con il mago Pep.