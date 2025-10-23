Rapid Vienna-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: Pioli può puntare su Dzeko, le formazioni

Rapid Vienna-Fiorentina è il match valido per la seconda giornata della fase campionato di Conference League. La squadra allenata da Pioli sfiderà gli austriaci questa sera, giovedì 23 ottobre, alle ore 18:45 presso l'Allianz Stadion di Vienna. Una partita importante per la viola che dovrà confermare quanto di buono ha fatto vedere proprio all'esordio in Conference contro Sigma Olomouc con la vittoria per 2-0, ma che allo stesso tempo sarà chiamata a riscattare la pesante situazione di classifica in campionato.

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta contro il Milan a San Siro. Un risultato che relega la viola all'ultimo posto insieme a Genoa e Pisa con la voce vittorie ancora ferma a zero. Il club ha rinnovato la fiducia nello stesso Pioli ma chiaro che ora si attenda dei risultati per emergere finalmente da questa situazione. In Austria non sarà facile e anche per questo Pioli potrebbe affidarsi all'esperienza internazionale di Edin Dzeko per trovare quei gol che stanno mancando in questo momento a una Fiorentina sempre più in difficoltà.

Rapid Vienna-Fiorentina, le probabili formazioni: Dzeko titolare in attacco

Dzeko potrebbe tornare titolare nella Fiorentina di Pioli al fianco di Piccoli nel 3-5-2 di partenza. Pioli potrebbe confermare il terzetto difensivo davanti a De Gea composto da Pongracic, Mari e Ranieri. Dodò può agire da esterno di centrocampo con Gosens sulla fascia mancina lasciando in mediana Mandragora, Fagioli e Nicolussi-Caviglia. Dall'altra parte invece il tecnico Stoger potrebbe puntare tutto sull'unica punta M'Buyi per cercare di far male alla difesa viola.

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl, Bolla, Cvetkovic, Yao, Horn; Seidl, Amane; Wurmbrand, Antiste, Radulovic; M'Buyi. All. Stoger.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi-Caviglia, Fagioli, Gosens; Dzeko, Piccoli. All. Pioli.

Dove vedere Rapid Vienna-Fiorentina in diretta TV e streaming, orario e canale

La partita tra Rapid Vienna e Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su Sky. I canali di riferimento in questo caso, disponibili per i soli abbonati alla piattaforma satellitare, sono Sky Sport Football e Sky Sport 253. In streaming la partita sarà invece disponibile sull'app di Sky Go e su NOW. Telecronaca del match a cura di Massimo Marianella con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

La classifica della Fiorentina in Conference League

La Fiorentina in questo momento si trova al primo posto a punteggio pieno in Conference League dopo una sola giornata e una sola vittoria ottenuta. Con la viola a parità di punteggio ci sono altre 15 squadre fra cui Mainz, Shakhtar, Crystal Palace, Strasburgo e Rayo Vallecano.

Come arrivano Rapid Vienna e Fiorentina alla sfida di Champions

L'Austria Vienna arriva a questa partita dopo aver battuto 3-2 fuori casa WSG Tirol. Gli austriaci si trovano attualmente al terzo posto con 17 punti a -4 lunghezze dallo Sturm Graz primo con 21. La Fiorentina invece è reduce dal ko esterno in casa di un Milan capolista solitario in Serie A. La viola in questo momento è così all'ultimo posto insieme a Genoa e Pisa con la voce vittorie ancora ferma a zero.