“Raphinha ha gravi problemi di soldi e non ha la testa ai Mondiali”: Vampeta scuote il Brasile

Vampeta, ex meteora dell’Inter, ha sganciato una vera e propria rivelazione pesante su Raphinha per giustificare il suo Mondiale non troppo esaltante. Pronte le smentite dell’entourage dell’attaccante.

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Raphinha sembrava destinato ad un grande Mondiale sulla scia della buona stagione (21 gol e 8 assist) con la maglia del Barcellona. Finora però l'attaccante del Brasile ha deluso le aspettative non riuscendo di fatto ad incidere. Prima la prestazione opaca nell'1-1 contro il Marocco e poi l'infortunio nella sfida con Haiti che gli impedirà di giocare nel match con la Scozia. Tutto questo però, avrebbe una spiegazione precisa per il suo connazionale Vampeta che ha sollevato un vero e proprio polverone in Brasile e Spagna con le sue rivelazioni sul momento non semplice di Raphinha. L'ex "meteora" dell'Inter ha fatto riferimento a misteriosi problemi di natura economica e familiare per il ragazzo che proprio per questo starebbe pensando di cambiare aria.

Vampeta sgancia la bomba sui problemi extra-calcio di Raphinha

Marcos André Batista Santos, meglio conosciuto solo come Vampeta è intervenuto nel podcast "Red Cast" per parlare dei Mondiali e ovviamente del Brasile. Quando il discorso si è spostato su Raphinha, l'ex campione del mondo 2002 si è lasciato andare ad una serie di retroscena per certi versi preoccupanti. In pratica dalle sue parole pare che Raphinha stia facendo i conti con il peso di brutte vicende extra-campo: "Lui sta attraversando seri problemi familiari e anche finanziari. E sta pregando per vedere se riuscirà ad andare all'Al Hilal. Sta affrontando anche questa difficoltà, immaginate voi di essere al suo posto".

Come ha saputo queste cose Vampeta

Una situazione dunque ben più grave rispetto all'infortunio di natura muscolare che gli impedirà di scendere in campo nel match decisivo dei Mondiali contro la Scozia. Non entra nello specifico Vampeta che ha ammesso di aver ricevuto queste indiscrezioni direttamente da una fonte di Barcellona. L'unica via d'uscita per Raphinha sarebbe quella di trasferirsi all'Al Hilal, dove magari potrebbe ricevere anche uno stipendio molto più alto, oppure rinnovare con i blaugrana: "Ha un grave problema familiare, problemi economici all'interno della famiglia, una situazione gestita male, e sta anche sperando di andare all'Al Hilal o rinnovare al Barcellona. Sta pregando per questo, come è stato detto. Quello che è arrivato a me, da persone che vivono l'ambiente del Barcellona in Spagna e che lavorano nel calcio, me lo hanno raccontato tre giorni fa".

Raphinha non può concentrarsi sui Mondiali secondo Vampeta

Al momento dunque secondo Vampeta concentrarsi sul Brasile e sui Mondiali sarebbe molto difficile per Raphinha che ha già bisogno di cambiare aria: "Chi me l'ha riferito è una persona seria e ha anche familiari che lavorano nel calcio in Spagna. Penso che tutto questo stia influenzando molto anche il suo rendimento in campo. Ha la testa da un'altra parte. Sì, c'è davvero un serio problema familiare e finanziario. E lui vede nella possibile partenza per l'Al Hilal, oppure nel Barcellona, un modo per dare una svolta alla situazione".

La smentita di chi è vicino a Raphinha

Un intervento di questa portata non poteva non fare "rumore" in Brasile e infatti persone vicine a Raphinha non hanno perso tempo per smentire. Uno di questi, secondo quanto riportato da Sport, è Igor Padilha, persona molto vicina al calciatore, che ha subito replicato: "Dovrai spiegare queste bugie, amico mio". Un modo per cercare di gettare acqua sul fuoco e non alimentare polemiche che possano danneggiare sia Raphinha che il Brasile in un avvio di Mondiali non proprio semplicissimo. Sicuramente non lo è per il calciatore del Barcellona che ha rimediato il secondo infortunio muscolare alla coscia con la maglia della nazionale indosso. Ancelotti spera che non si tratti di uno stop molto lungo ovviamente.

Le vicissitudini di Vampeta in tribunale

Curioso come Vampeta che nella sua carriera è riconosciuto anche per il suo clamoroso flop in nerazzurro, sia stato in passato proprio lui al centro di una vicenda tutt’altro che positiva che gli ha causato non pochi problemi con un conto in banca davvero irrisorio. L’ex calciatore classe 1994 infatti ha dovuto dare i conti con un sequestro massiccio anche di beni personali e dei trofei collezionati nel calcio per un debito di circa 55mila euro nei confronti della scuola delle sue figlie. Dal campo di calcio, al tribunale e oggi ai podcast anche per cercare di risollevarsi dopo gli alti e bassi non solo nella sua vita sportiva ma anche in quella privata.