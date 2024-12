video suggerito

Ranking Uefa, le vittorie di Milan e Juve in Champions rilanciano l’Italia: si risale al 2° posto Le due vittorie di Milan e Juve e il pareggio del Bologna hanno portato punti nella classifica ranking Uefa per l’Italia che dimentica le amarezze di Inter e Atalanta e riconquista il 2° posto, valido per avere la 5a squadra anche nella prossima edizione di Champions. In un testa a testa serrato che vede l’Inghilterra sempre prima e dietro all’Italia a una manciata di punti, Portogallo e Spagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

I successi di Milan e Juventus sono stati due risultati che sono valsi il doppio: in primis per le due squadre che così hanno preso tre punti pesantissimi in chiave qualificazione agli ottavi a due turni dalla conclusione del girone unico di Champions, e poi in chiave Ranking Uefa dove l'Italia è risalita al 2° posto generale, dietro alla sola Inghilterra, nello spalla a spalla a tre con Portogallo e Spagna. Una posizione determinante per garantirsi in base alle nuove regole, la quinta squadra anche per la prossima edizione nella massima competizione europea.

Perché è importante controllare il Ranking Uefa in vista della prossima Champions

In base ai nuovi criteri decisi dall'Uefa, ci sono sempre due posti in palio da assegnare, tramite Ranking, per la Champions League 2025-2026. Due possibilità che andranno alle squadre delle federazioni calcistiche che saranno riuscite ad ottenere il miglior risultato collettivo nella stagione precedente con le squadre iscritte, attraverso la percentuale tra il numero totale di punti, diviso per il numero di squadre partecipanti. Chi sarà riuscito a conquistare le prime due posizioni nella classifica generale del ranking Uefa stagionale, potrà vantare una squadra in più nella Champions League della prossima stagione. Nella passata classifica finale furono Italia e Germania a chiudere nei primi due posti, ad oggi tra i primi c'è ancora l'Italia mentre si sono infilate di prepotenza, Inghilterra, Portogallo e Spagna.

Il ranking aggiornato, la posizione dell'Italia: Inghilterra sempre prima

A dominare l'attuale scena internazionale è l'Inghilterra con le squadre inglesi che la stanno facendo da padrone. C'è il Liverpool, capolista in Champions a punteggio pieno e già abbondantemente qualificato ma anche l'Arsenal e l'Aston Villa che stanno disputando una prima fase importante. A tal punto da sopperire al grande assente, il Manchester City, vera grande delusione. Proprio la vittoria sui Citizens di Guardiola da parte della Juventus di Thiago Motta è servita per frenare la capolista Inghilterra in vetta al ranking e prendere punti pesanti che hanno permesso – insieme al successo in Zona Cesarini del Milan sulla Stella Rossa – di riprendersi il secondo posto per una manciata di punti. Sul Portogallo, che sta sorprendendo ed è terzo e la Spagna, subito dietro.

La classifica ranking Uefa aggiornata

INGHILTERRA 12.517 (7/7) ITALIA 10.750 (5/5) PORTOGALLO 10.675 (5/5) SPAGNA 10.607 (7/7) GERMANIA 10.125 (8/8) FRANCIA 9.500 (6/7) BELGIO 9.000 (5/5) REP.CECA 8.300 (4/5) OLANDA 7.666 (5/6) POLONIA 7.500 (2/4)