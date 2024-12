video suggerito

Abraham salva il Milan in Champions contro la Stella Rossa: resta vivo il sogno degli ottavi Un gol di Abraham nel finale regala la vittoria al Milan contro la Stella Rossa: sedicesimi praticamente archiviati, ma i rossoneri possono ancora sognare di raggiungere gli ottavi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un gol all'ultimo respiro regala al Milan la possibilità di sognare ancora in grande in Champions League. Ci pensa Tammy Abraham a rendere magica la serata di San Siro contro la Stella Rossa e a salvare la sua squadra da un pareggio che avrebbe reso complicata la classifica in vista della qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione. È la quarta vittoria consecutiva per i rossoneri che sono riusciti a raddrizzare il cammino in questa coppa dopo un avvio molto deludente, un risultato importante per la squadra di Fonseca.

Primo tempo di occasioni e infortuni

San Siro ribolle per il Milan e la squadra in campo risponde con un atteggiamento molto propositivo fin dal primo minuto: i rossoneri inventano e creano occasioni pericolose fin da subito, anche se devono arginare la Stella Rossa che prova a fare il suo gioco nonostante l'immensa fatica. Il primo squillo di casa arriva con Leao al culmine di un contropiede perfetto, ma poi ci pensano i serbi a far tremare la porta con la traversa di Maksimovic che rischia di rovinare tutto.

Il primo tempo però è anche all'insegna della sfortuna per il Milan che al 30′ è costretto ai primi due cambi forzati: Lofus-Cheek e Morata escono dal campo per infortuni, sostituiti da Chukwueze e Abraham che ha un impatto strepitoso sulla partita. L'inglese arriva per due volte vicino al gol, ma alla fine è Leao a sbloccare il risultato con un'azione bellissima culminata proprio con il suo gol.

Leggi anche Cosa serve al Milan contro la Stella Rossa per qualificarsi al prossimo turno di Champions

La sofferenza e il gol decisivo di Abraham

Nel secondo tempo la Stella Rossa sale in cattedra e approfitta delle occasioni buone per provare a riaprire la partita: l'attacco serbo è convincente e la difesa rossonera fa un po' fatica a contenere gli assalti. Ed ecco che al 67′ accade l'impensabile, con l'ex Torino Radonjic che segna un gol strepitoso, una botta potentissima dalla distanza che dimezza lo svantaggio.

Il Milan è impietrito: il pareggio rovinerebbe la classifica e renderebbe difficile la qualificazione ai sedicesimi di finale della Champions, ma non tutto è ancora perso, nonostante la Stella Rossa continui ad attaccare. A 3′ dalla fine Camarda inventa un tiro di testa, la palla colpisce il legno e torna indietro sui piedi di Abraham che non ci pensa due volte a mandarla in rete. È il gol della grande gioia rossonera, una vittoria trovata all'ultimo secondo che regala ancora speranza per la qualificazione agli ottavi: il Milan ha 12 punti in classifica e l'ottavo posto dista solo una lunghezza, con due partite ancora da giocare.