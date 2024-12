video suggerito

Morata e Loftus-Cheek si fanno male in due minuti: doppio infortunio per il Milan, tegola per Fonseca Infortunio per Morata e Loftus-Cheek nella prima parte di gara di Milan-Stella Rossa: doppia tegola per Paulo Fonseca nel giro di due minuti.

A cura di Vito Lamorte

Doppia tegola per il Milan nel corso del primo tempo della partita di Champions League contro la Stella Rossa. Al minuto 27 è uscito Ruben Loftus-Cheek per lasciare spazio a Samuel Chukwueze e due minuti dopo è toccato ad Alvaro Morata, che è stato sostituito da Tammy Abraham. Grande sfortuna per la squadra di Paulo Fonseca.

Un doppio stop che non ci voleva per i rossoneri, che già devono fare a meno di Christian Pulisic dopo il problema accusato a Bergamo contro l'Atalanta. L'allenatore del Diavolo ha dovuto utilizzare due slot diversi e così ora dovrà stare molto attento nella seconda frazione per valutare la tempistica e le sostituzioni da fare.

Infortunio per Loftus-Cheek e Morata: Milan sfortunato

Intorno al 25′ del primo tempo il gioco è stato interrotto a San Siro per poter valutare le condizioni di salute di Loftus-Cheek e Musah, entrambi fermatisi a causa di problemi di natura fisica. Dopo qualche istante di spavento, il centrocampista americano è riuscito a rialzarsi e a proseguire mentre l'ex calciatore del Chelsea si è tolto la maglia avvicinandosi alla panchina e chiedendo la sostituzione. Così Paulo Fonseca è stato costretto a mandare in campo Samu Chukwueze. Per Loftus-Cheek si tratta di un problema all'adduttore destro, che ha accusato dopo uno scatto e subito lo ha portato a chiedere il cambio.

Neanche il tempo di capire cosa fosse accaduto pochi istanti prima, che Alvaro Morata ha chiesto il campo: l'allenatore rossonero ha richiamato subito Tammy Abraham per mandarlo in campo. L'attaccante della nazionale spagnola è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un risentimento flessore sinistro.

Inutile previsioni di recupero a caldo: per Loftus-Cheek e Morata si tratta di due problemi di natura muscolare e verranno valutati nelle prossime ore in vista dei prossimi impegni del Milan.