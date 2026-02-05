Ranieri sul ritorno di Totti alla Roma: “I Friedkin ci stanno pensando”. Cosa fa oggi l’ex capitano

Francesco Totti può tornare alla Roma e questa volta potrebbe essere quella buona. I Friedkin hanno aperto i dialoghi con l'ex capitano per un ritorno in società, studiando per lui un ruolo specifico grazie anche alla mediazione di Claudio Ranieri che ha lanciato l'anticipazione clamorosa. In passato c'erano già state voci, tutte allontanate, ma la situazione questa volta è diversa perché gli imprenditori statunitensi si sarebbero mossi in prima persona per riportare a casa il grande simbolo giallorosso.

A rivelarlo è stato proprio l'ex allenatore in un'intervista a SkySport, in cui ha parlato della possibilità di questo clamoroso ritorno in società. Non ci sono ancora dettagli sul ruolo e sulle tempistiche, ma i dialoghi sono aperti già da un po' di tempo. L'ex giocatore è uscito dai radar del calcio da un po' di tempo: si è ritirato nove anni fa e nel frattempo si dedicato al padel, un'attività che condivide con la sua nuova compagna Noemi Bocchi.

Totti il giorno del suo addio al calcio, al termine di Roma–Genoa: era il 17 maggio 2017

Ranieri apre al ritorno di Totti

La notizia ha spiazzato tutti i tifosi della Roma che da sempre auspicano a un ritorno in società dell'ex capitano. Nel corso dell'Intervista Ranieri ha aperto per la prima volta alla possibilità concreta: "So che i Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche perché lui è davvero parte della Roma". È stato lui a mediare tra le parti nel suo ruolo di consulente che gli ha permesso di favorire i dialoghi avviati ormai un po' di tempo fa. Totti e i Friedkin sono in contatto e stanno studiando il ruolo giusto nel quale inquadrarlo per questo grande rientro.

A gennaio l'ex giocatore era tornato all'Olimpico dopo un'assenza durata due anni per assistere alla partita di Europa League tra Roma e Stoccarda, invitato assieme a suo figlio Christian come ospite del club giallorosso. Un segnale? Possibile, vista l'indiscrezione lanciata da Ranieri che con molta saggezza ha toccato l'argomento per la prima volta: non è una voce buttata a caso ma un'indiscrezione che arriva dai vertici della società e che potrebbe diventare reale molto presto.

Totti in tribuna all’Olimpico per la partita di Europa League Roma–Stoccarda

Cosa fa oggi Totti

Il calcio fa sempre parte della sua vita, ma non è più centrale come un tempo. Oggi Totti è concentrato sulla sua passione per il padel che condivide con Noemi Bocchi e anche con il resto della famiglia: ha lanciato delle società che ruotano attorno al nuovo sport che pratica con entusiasmo ed è tornato in campo occasionalmente per qualche partita di Kings League, anche se in passato si era parlato di un clamoroso ritorno in Serie A a 48 anni. L'ex capitano gestisce anche la CT10 Management per la procura di giovani calciatori e ha varie società che curano i suoi diritti d'immagine. Il resto del tempo lo dedica alla famiglia e ai viaggi in giro per il mondo.