video suggerito

Totti allontana il suo ritorno alla Roma: “Nessuno mi ha mai cercato, non me lo aspettavo” In una lunga intervista Totti ha parlato del possibile ritorno alla Roma e del lavoro di De Rossi: “Mai stato chiamato, ma siamo tutti felici. Con De Rossi ci sentiamo spesso” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Totti può tornare alla Roma in una nuova veste? Nonostante le tante voci circolate negli ultimi anni la possibilità sembra veramente remota: un ritorno del capitano ai giallorossi al momento è impossibile, nonostante la sua grande voglia di tornare a lavorare nel mondo del calcio il prima possibile.

Nell'intervista rilasciata a SkySport ha parlato a tutto tondo della squadra della capitale, partendo dal lavoro del suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi fino ad arrivare sulle scelte dell'ultimo mercato e sulle ambizioni della Roma nel prossimo futuro.

Totti non tornerà alla Roma

La parte più emotiva salta fuori quando si parla del possibile ritorno a casa. Negli anni più volte è circolata voce di un possibile inserimento di Totti all'interno della società giallorossa, addirittura con un ruolo già ben delineato nei piani alti. Eppure a Sky l'ex capitano ha smentito tutto, facendo trasparire anche un po' di amarezza quando rivela che i presunti contatti di cui si era parlato non sono mai esistiti: "Un po' mi manca lavorare nel calcio, ma allo stesso tempo sto bene ugualmente perché ho altre cose da fare. A Roma si parla sempre tanto del mio ritorno, ma poi in realtà non c'è nulla di vero. Nessuno mi ha mai chiamato o cercato, e sinceramente non me lo aspettavo. Nonostante questo siamo tutti felici, anche se i tifosi un po' meno".

Il suo destino comunque sembra essere legato con un doppio nodo a quello di altri grandi campioni del passato come Maldini e Del Piero: "Noi tenuti lontani dai club? Diventi ingombrante, un nome importante offusca tutto il resto. Però se sei una persona competente e pure importante succede questo. Se non veniamo presi in considerazione, evidentemente si è legati ad altri obiettivi e pensieri".

Le telefonate con De Rossi

Parole che mettono fine a ogni ipotetico discorso, almeno per il momento. Di concreto però c'è l'avvio in campionato di questa Roma e il lavoro portato avanti da De Rossi. L'attuale allenatore è rimasto tanto in contatto con Totti e ancora oggi i due si scambiano telefonate per parlare di campo, soprattutto in questo avvio di stagione: "Ci sentiamo spesso, ci confrontiamo e mi chiede anche qualche consiglio. Cosa dice? Vuole fare meglio, non pensava di partire così male in campionato".